JA Solar behält die höchste AAA-Bewertung in der PV ModuleTech-Bankability-Rangliste

Peking (ots/PRNewswire) - Als Branchenführer in der Ära der n-Typ Produkte lieferte JA Solar kürzlich 3 MW an n-Typ Modulen für das Photovoltaik (PV) Kraftwerksprojekt Atae/Taejun/Yueun in Jindo-gun, Jeollanam-do, Südkorea. Das Projekt wurde im Mai dieses Jahres erfolgreich an das Netz angeschlossen und ist damit das erste netzgekoppelte n-Typ Projekt in ...

