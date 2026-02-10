BuchhaltungsButler GmbH

Der gläserne Steuerzahler 2026: Neue Umfrage zeigt massives Unwissen über die digitale Aufrüstung des Fiskus

Berlin (ots)

Das Jahr 2026 markiert das Ende der digitalen Anonymität für deutsche Steuerzahler. Während das Finanzamt durch KI-gestützte Systeme und EU-weite Meldepflichten (DAC8) eine beispiellose Datentiefe erreicht, bleibt die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ahnungslos.

Eine aktuelle Umfrage der Buchhaltungssoftware BuchhaltungsButler und DataPulse Research zeigt: Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlen sich außerstande, ihre digitalen Nebeneinkünfte korrekt zu deklarieren, obwohl der Fiskus diese längst auf dem Schirm hat.

Dank des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes (PStTG) und des neuen Kryptowerte-Steuertransparenzgesetzes (KStTG) fließen Daten von eBay, Vinted, Airbnb und Krypto-Börsen ab diesem Jahr nahezu lückenlos an die Finanzbehörden.

Ein Volk von "leichtfertigen Steuerverkürzern"?

Die aktuelle Erhebung macht das Ausmaß der Unsicherheit deutlich.

53 % der Befragten fühlen sich bei der steuerlich korrekten Angabe von Plattform- und Kryptoeinkünften entweder "völlig überfordert" oder "eher unsicher".

Die begleitende Studie zur Umfrage identifiziert deshalb zehn kritische Bereiche, in denen die "digitale Schonfrist" abgelaufen ist. Den vollständigen Report inklusive der 10 Alltagsfallen finden Sie unter: https://www.buchhaltungsbutler.de/steuersuender-2026/

Über die Studie:

Die Studie "Die Ära der gläsernen Steuerzahler" kombiniert aktuelle Meldungen der Finanzbehörden mit einer repräsentativen Umfrage. Sie bietet einen Leitfaden für Bürger, um strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

