Branchen-Barometer: Stimmung in den Apotheken weiterhin katastrophal

Berlin (ots)

Die Krise in den Apotheken scheint kein Ende zu finden. Nachdem der von aposcope erhobene Apotheken Geschäftsklima Index (AGI) im Januar ein Rekordtief von -13 erreichte, schreibt der aktuelle AGI mit einem Wert von -8 den Trend auf niedrigstem Niveau fort, wenngleich es im Februar einen minimalen Aufschwung gab. Schaut man sich die Zahlen genauer an, kann von einer Aufhellung jedoch keine Rede sein.

Das kurze Aufatmen des deutschen Gesundheitssystems nach der Corona-Pandemie hat den Apotheken nicht viel gebracht. Der Status Quo bei den Themen Lieferengpässe, Personalmangel und Apothekenschließungen zeichnet ein düsteres Bild - und die Inhaber:innen glauben kaum an baldige Besserung. Laut der aktuellen Befragung zum AGI schätzen 37 % der Befragten, dass sich die wirtschaftliche Lage ihrer Apotheke in den kommenden drei Monaten (deutlich) verschlechtern wird. Die aktuelle Geschäftslage wird nur von 30 % der Inhaber:innen als "(sehr) gut" beurteilt. Hieraus resultiert ein aktueller Apotheken Geschäftsklima Index von -8. Zum Vergleich: Im April 2022 lag der AGI noch bei +9, im April 2021 bei +15.

"Die Dauerbelastung in den Apotheken ist untragbar; das wird nicht spurlos an unserem Gesundheitssystem vorbeigehen. Handfeste Missstände, wie die seit Jahren überfällige Honoraranpassung, der Personalmangel oder die fehlende Honorierung für den Umgang mit Lieferengpässen sorgen für massiven Verdruss in den Berufsgruppen und werfen außerdem die Frage auf, wie lange Apothekensystem und Arzneimittelversorgung diese politischen Fehlentscheidungen noch tragen können", sagt Thomas Bellartz, Geschäftsführer der EL PATO Medien GmbH und Herausgeber von aposcope.

Eine leichte Entspannung der Lage lässt sich lediglich in einzelnen Faktoren verzeichnen, die bislang stärkere wirtschaftliche Hemmnisse darstellten, wie z. B. coronabedingte Personalausfälle oder Sicherheitsmaßnahmen.

Hinweis zur Methodik

Monatlich werden rund 100 Apothekeninhaber:innen per Online-Befragung zur aktuellen konjunkturellen Lage ihrer Apotheke(n) sowie zu ihren Geschäftserwartungen für die nächsten drei Monate befragt. Aus den Antworten bildet sich der Apotheken Geschäftsklima Index (AGI). Für den AGI April 2023 wurden vom 11. bis 21. Mai 2023 insgesamt 108 verifizierte Apothekeninhaber:innen online befragt.

Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker:innen, PKA und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 70 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

