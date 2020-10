aposcope

Neue Studie: Kosmetik & Pflege in der Apotheke - Das sind die Favoriten der Apothekenteams

Jetzt spannende Ergebnisse zu Sonderkonditionen sichern

Berlin (ots)

Kosmetik und Hautpflege ist und bleibt ein aufstrebendes Segment in der Apotheke. Denn viele Kund*innen vertrauen auf Apothekenkosmetika. Hauptgrund hierfür ist neben der qualifizierten Beratung vor Ort vor allem die Verträglichkeit. Um den Ansprüchen ihrer Kund*innen gerecht zu werden, setzen Apotheken auf ausgewählte Hersteller, wie die neue aposcope-Studie "Kosmetik & Pflege 2020 - Diesen Marken vertraut das Apothekenteam" zeigt.

Der Stellenwert von Kosmetik- und Pflegeprodukten ist für die Apotheken weiterhin hoch, immerhin trägt das Segment wesentlich zur Kundenbindung bei. Um den Abverkauf zu steigern, ergreifen Apothekenteams verschiedene Maßnahmen. Vor allem die Abgabe von Produktproben für Kund*innen (75 Prozent) sowie das Aufstellen von Testern (71 Prozent) sind dabei von zentraler Bedeutung, dagegen spielen Rabatt-Aktionen laut der aposcope-Studie eine untergeordnete Rolle.

Die Hersteller, deren Portfolio und Verhalten hinterlassen Eindruck in der Apotheke: Welche Unternehmen werden wann besonders häufig empfohlen und was sind die Gründe dafür? Die Bewertung verschiedener Marken und Hersteller anhand von Kriterien wie Produktportfolio, Lieferfähigkeit, Retourenregelung ist ein wichtiger Bestandteil der Studie. Viele Unternehmen, darunter die großen Marken, aber auch kleinere Anbieter, kommen auf gute Schulnoten in der Gesamtbewertung. Andere schneiden deutlich schlechter ab. Welche Hersteller Spitzenplätze belegen - und welche nicht - erfahren Sie in den detaillierten Ergebnissen, die am 6. Oktober 2020 erscheinen und ab sofort erworben werden können.

Jetzt bestellen & sparen!

Schnellsein lohnt sich dabei: Für die ersten zehn Bestellungen gibt es 100,00 Euro Rabatt auf die gesamten Studienergebnisse (890,00 Euro netto statt 990,00 Euro netto). Sie erhalten eine grafische Auswertung mit aufschlussreichen Informationen inklusive einem ausführlichen Tabellenband und einer Executive Summary.

Hinweis zur Methodik: Für die aposcope-Studie "Kosmetik & Pflege 2020 - Diesen Marken vertraut das Apothekenteam" wurden vom 16. bis 18. September 2020 insgesamt mehr als 300 verifizierte Apotheker*innen und PTA online befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die deutsche Apothekenlandschaft. Alle Informationen zur Studie gibt es hier.

aposcope. Apotheke verstehen.

Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

Pressekontakt:

aposcope

WeWork Sony Center

Kemperplatz 1 Building A

10785 Berlin



Telefon: (030) 802080 - 531

E-Mail: presse@aposcope.de

Internet: https://marktforschung.aposcope.de/

Original-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuell