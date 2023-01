HMU Health and Medical University Potsdam

Der Countdown zum Studienstart läuft: Im Herzen Erfurts Humanmedizin und Psychologie studieren

Erfurt (ots)

Die HMU Health an Medical University steht in den Startlöchern und bereitet den Studienstart für die universitären Studiengänge Humanmedizin und Psychologie in der thüringischen Landeshauptstadt ab dem Sommersemester 2023 vor.

Die Vorfreude und der Countdown zum Studienstart im Sommersemester 2023 in Erfurt steigt: Zum Sommersemester 2023 startet die HMU in der thüringischen Landeshauptstadt im ersten Schritt mit dem Staatsexamensstudiengang Humanmedizin und mit dem universitären Bachelorstudiengang Psychologie.

"Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns, hier Thüringens Ärzt:innen und Psycholog:innen von morgen ausbilden zu können. Ich kann es persönlich kaum erwarten, unsere künftigen Studierenden und Lehrenden ab April zu begrüßen," sagt Ilona Renken-Olthoff, Geschäftsführerin der HMU Health and Medical University.

Die Entscheidung, den Studienbetrieb zum Sommersemester 2023 aufzunehmen, traf die HMU in Abstimmung mit dem zuständigen Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und dem Helios Klinikum Erfurt. Seit der staatlichen Anerkennung der HMU durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft befasst sie sich intensiv mit den Vorbereitungen des Studienstarts. Dazu gehören und gehörten formal und fachlich sehr umfängliche Berufungs- und Einstellungsverfahren für die Professorinnen und Professoren, für wissenschaftliche Mitarbeitende, für Mitarbeitende im Universitätsmanagement sowie komplexe Auswahl- und Eignungstestverfahren von Bewerber:innen für den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin und den universitären Bachelorstudiengang Psychologie und nicht zuletzt die Entscheidung über die ideale Flächen zum Lernen, Arbeiten und Studieren.

Mit den ersten neuen Flächen im ehemaligen Post- und Telegraphenamt könnte die HMU glücklicher nicht sein. In attraktiver Lage und mit historischem Ambiente bieten die Räumlichkeiten ideale Voraussetzungen für ein Studium. Das Gebäude befindet sich direkt am Anger, dem zentral gelegenen Platz im Südosten der Erfurter Altstadt, und ist vom Hauptbahnhof in nur wenigen Gehminuten zu erreichen. Das Kooperationskrankenhaus der HMU, das Helios Klinikum Erfurt, ist ohne Umstieg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur wenige Minuten entfernt.

Frau Renken-Olthoff ergänzt: "Die ersten Flächen sind ein Auftakt für die Entwicklung unseres Campus - noch zum Beginn des Sommersemesters 2023 werden weitere Flächen für Seminare und Lehrlabore in zentraler Lage hinzukommen. Zum Wintersemester 2023 starten wir dann den Aufbau unserer Forschungsinfrastruktur."

Die HMU Health and Medical University ist eine private, staatliche anerkannte Universität, die zum Wintersemester 2020/21 ihren Lehrbetrieb in Potsdam aufnahm. Das Alleinstellungsmerkmal aller Studiengänge an der HMU ist die interdisziplinäre und interprofessionelle Ausbildung von Health Professionals. Gegründet wurde die Universität von Ilona Renken-Olthoff, der geschäftsführenden Gesellschafterin der MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University, der MSB Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin und der BSP Business and Law School - Hochschule für Management und Recht in Berlin und Hamburg. Die Hochschulgruppe zählt inzwischen über 10.000 Studierende.

