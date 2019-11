ConRat WebSolutions GmbH

Mit ChatBot und künstlicher Intelligenz den Kundenservice von morgen sichern

ChatBot4You aus Eschwege hat einen neuen Investor aus der Region gewonnen

Eschwege (ots)

ChatBot4You aus Eschwege hat einen neuen Investor aus der Region gewonnen. Der branchenfremde Kapitalgeber möchte im Hintergrund bleiben. Er hat einen mittleren sechsstelligen Betrag investiert, um Marketing und Vertrieb der Digitalagentur zu fördern. Dank dieser Finanzspritze kann ChatBot4You mit externen Vertriebspartnern arbeiten, die auf die Branche spezialisiert sind. Zunächst soll das Produkt im deutschsprachigen Raum Europas angeboten werden. Im nächsten Schritt wird die Software in englischer Sprache internationalen vermarktet: Erste Interessenten sind vorhanden. Die Automatisierung Kundenservice ist ein wichtiger Markt, denn die Kunden werden immer anspruchsvoller und wollen digital 24/7 kommunizieren. Von einer KI-gestützten Lösung profitieren deshalb Unternehmen jeder Größe und Branche.

Die ConRat WebSolutions GmbH entwickelt den ChatBot ständig weiter und optimiert ihn. Auch ohne Kenntnisse in Programmierung und ein Team von IT-Spezialisten können kleine und mittlere Unternehmen ihren Kundenservice mit ChatBot4You auf ein neues Niveau heben. Dabei passt das Unternehmen bei Bedarf die Programmierung individuell an. Im Fokus von ChatBot4You steht die weitere Entwicklung messenger-basierter ChatBot-Modelle mit künstlicher Intelligenz. Im Frühjahr 2019 hat die ConRat WebSolutions GmbH die Software nach fast zwei Jahren Entwicklung auf den Markt gebracht.

Automatisierung Kundenservice mit ChatBot und KI

Der Chat-Bot für den Facebook-Messenger lässt sich unkompliziert und innerhalb weniger Minuten implementieren. Die 3IN1-Chat-Funktion mit intuitivem Backend sowie Plug-ins für Wordpress, Joomla, Drupal und mehr ermöglicht dem Unternehmen jegliche Flexibilität. Dank des flexiblen Baukasten-Systems und der KI können die Nutzer eigene Chat-Bots anlegen und anlernen.

Über die intuitiv zu bedienende Plattform kann das Unternehmen den Chat-Bot aktivieren oder mit dem Kunden per Live-Chat kommunizieren. Der unkomplizierte Wechsel zwischen beiden Varianten ist jederzeit möglich und das Serviceteam wird entlastet. Das Unternehmen verbessert zu geringen Kosten die Customer Experience und kann auf eine reibungslose Kommunikationskette vertrauen. Dank der künstlichen Intelligenz lernt der DSGVO-konforme digitale Assistent aus den Kundengesprächen und entwickelt dabei sein Dialogsystem weiter. Im März 2020 stellt die ConRat WebSolutions GmbH bei der Fachmesse Internet-World in München ihr Premium-Produkt vor. Am Stand wartet der Roboter Primus auf die Besucher.

Das Social Recruiting mit künstlicher Intelligenz vorantreiben

Für die digitale Suche nach Fachkräften lässt sich der Chat-Bot im Social Recruiting nutzen. Die Software fragt die Daten der Bewerber ab, speichert sie zentral und bereitet sie für die Entscheider im Unternehmen auf. Dazu Geschäftsführer Matthias Steube: "Im Zuge des Fachkräftemangels ist es für die Unternehmen wichtig, die Bewerber zügig zu einem Gespräch einzuladen. Auch mit der Zusage sollten sie nicht zu lange warten. Der digitale Assistent unterstützt und vereinbart selbstständig Termine, sodass die Personalabteilung schneller entscheiden und sich auf den direkten Kontakt mit den Bewerbern konzentrieren kann. Hat dieser bei der Eingabe seiner Daten eine Frage, kann der Mitarbeiter der Personalabteilung unmittelbar in den Live-Chat einsteigen."

Auch Steube sucht weitere Mitarbeiter, besonders Informatiker. Gerne möchte der Geschäftsführer für die wachsende Branche selbst Fachinformatiker ausbilden.

Zu den Referenzkunden von ChatBot4You zählen die Dialogagentur hello und der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. Auch die BKK Akademie, die Communis Gesellschaft für Kommunikation mbH und das Onlinereisebüro Kreuzfahrt-Navigator nutzen die Software.

Über die ConRat WebSolutions GmbH:

Die Agentur für professionelle Onlineauftritte und Smartphoneapps verbessert digitale Prozesse durch künstliche Intelligenz. Das Unternehmen wurde 2003 in Eschwege gegründet und hat mittlerweile einen zweiten Standort in München.

