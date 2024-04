50 Best

HANDSHAKE SPEAKEASY IN MEXICO CITY WIRD IM RAHMEN DES DRITTEN JÄHRLICHEN RANKINGS NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS ALS THE BEST BAR IN NORTH AMERCA AUSGEZEICHNET

San Miguel De Allende, Mexiko (ots/PRNewswire)

Handshake Speakeasy , Mexico City, ist auf Platz No.1 und erhält die Auszeichnung The Best Bar in Mexico, gesponsert von Perrier

, Mexico City, ist auf Platz No.1 und erhält die Auszeichnung Die diesjährige Liste umfasst 26 US-Bars, 15 aus Mexiko, 7 aus Kanada und 2 aus der Karibik.

Civil Liberties, Toronto, auf Platz No.21, erhält zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung The Best Bar in Canada, gesponsert von Naked Malt

Toronto, auf Platz No.21, erhält zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung La Factoría, Puerto Rico, auf No.18, erhält die Auszeichnung The Best Bar in the Caribbean, gesponsert von Amaro Lucano

Puerto Rico, auf No.18, erhält die Auszeichnung Claudia Cabrera von der von Frauen geführten Bar Kaito del Valle (No.28) in Mexiko-Stadt gewinnt den Roku Industry Icon Award

von der von Frauen geführten Bar Kaito del Valle (No.28) in Mexiko-Stadt gewinnt den Simpl Things, Toronto, gewinnt den Campar i One To Watch Award

Toronto, gewinnt den Campar Library by the Sea, Grand Cayman, No.35, wird ausgezeichnet mit dem London Essence Best New Opening Award

Grand Cayman, No.35, wird ausgezeichnet mit dem True Laurel, San Francisco, No.30, erhält den Ketel One Sustainable Bar Award

San Francisco, No.30, erhält den Meadowlark, Chicago, No.32, gewinnt den Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

Chicago, No.32, gewinnt den Siete Misterios Martiny's, New York, No.4, ist der Gewinner des Nikka Highest Climber Award

New York, No.4, ist der Gewinner des Avondale Bowl , Chicago, erhält den Bareksten Best Bar Design Award

, Chicago, erhält den Bareksten Superbueno, New York, No.2, gewinnt Disaronno Highest New Entry Award

Die Liste der North America's 50 Best Bars, gesponsert von Perrier, wurde bei der Live-Preisverleihung am 23. April 2024 im Rosewood San Miguel de Allende, Mexiko, bekannt gegeben. Die jährliche Rangliste umfasst Bars aus ganz Nordamerika, einschließlich der USA, Kanada, Mexiko und der Karibik.

Handshake Speakeasy aus Mexico City wird zur No.1 gekrönt als The Best Bar in North America und The Best Bar in Mexico, gesponsert von Perrier. New York Citys Superbueno liegt auf No.2 und beansprucht den Titel Disaronno Highest New Entry sowie The Best Bar in Northeast USA 2024, gesponsert von Disaronno. New York Citys Overstory folgt auf No.3.

Handshake Speakeasy schreibt Geschichte als erste Bar in Mexiko, die auf der Liste der North America's 50 Best Bars auf No.1 steht. Die versteckte Bar ist schwer zu finden, aber wer die Lounge in Mexico City entdeckt, wird mit einem unvergesslichen Cocktail-Erlebnis der Extraklasse belohnt.

Torontos Civil Liberties, No.21, gewinnt den Titel The Best Bar in Canada, gesponsert von Naked Malt neben Puerto Ricos La Factoría, auf No.18, ausgezeichnet als The Best Bar in the Caribbean, gesponsert von Amaro Lucano.

Die vollständige Liste finden Sie hier.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2395896/NA_50_Best_Bars_2024_No_1.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2395295/50_Best_Bars_2024_PDF.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2386022/NA_50_Best_Bars_2024_Logo.jpg

Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.com

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/handshake-speakeasy-in-mexico-city-wird-im-rahmen-des-dritten-jahrlichen-rankings-north-americas-50-best-bars-als-the-best-bar-in-north-amerca-ausgezeichnet-302125679.html

Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuell