KonTent Champion

Rocklegende outet sich als Fußballfan

Im Herzen vereint: Suzi Quatro und der SC Freiburg

Bild-Infos

Download

Freiburg/Breisach (ots)

Der Medien-Kick-Off zum Pinot and Rock Festival auf dem Weingut von Initiator Fritz Keller hielt am 23. April 2024 einige Überraschungen bereit. Rocklegende Suzi Quatro, die im Juli ebenfalls auf der Festivalbühne stehen wird, ist bekanntlich ein großer Fußballfan und häufig in Londoner Stadien zu Gast. Mit Fritz Keller traf sie in Vogtsburg-Oberbergen auf den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fußballbunds sowie des Bundesligisten SC Freiburg.

Nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz, richtete Fritz Keller nochmals das Wort an seine populäre Podiumsnachbarin Suzi Quatro, um ihr ein besonderes Geschenk zu überreichen. Ein SC Freiburg-Trikot mit der passenden Rückennummer "4" (für Quatro) gepaart mit einem Fanschal von Kellers Herzensclub. Die Fußball begeisterte Sängerin reagiert sichtlich gerührt und freut sich auf einen baldigen Besuch des Europa Park-Stadions. "Das ist der Beginn einer Liebesbeziehung", so Keller.

Zu Suzi Quatro: In Detroit aufgewachsen begann die Sängerin bereits früh Musik zu machen. Als sie 1970 ihren ersten Solovertrag in England unterzeichnete, war sie bereits sieben Jahre mit ihrer Schwester Patti und der gemeinsamen Band auf Tour gewesen. Es folgte eine beispiellose Musikkarriere mit zahlreichen Nummer 1-Hits, Auszeichnungen und bis heute andauernden Welttourneen.

Seit einigen Jahren gilt die Rockmusiklegende und Entertainerin auch als Autorin und seit 2016 sogar als Doktorin der Musik. Frei nach ihrem Motto "I will retire when I go on stage, shake my ass, and there is silence" rockt die heute 73-Jährige nach wie vor die Bühnen dieser Welt. Auch beim Pinot and Rock Festival in Breisach wird sie mit dabei sein und am Samstag als Opening Act den Abend eröffnen.

Festivaltickets gibt es ab sofort unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | u. viele mehr

Fr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | und viele mehr

Sa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro und viele mehr

So 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | und viele mehr

Download Pressefotos Line-Up

Original-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuell