Sport-Kracher zum Jahresabschluss: Die Handball-WM der Frauen ist LIVE und EXKLUSIV auf Sportdeutschland.TV zu sehen

Auch die zweite Handball-WM im Jahr 2023 ist LIVE und EXKLUSIV auf Sportdeutschland.TV zu sehen. Vom 29.11. bis zum 17.12. findet die Handball-WM der Frauen in Dänemark, Norwegen und Schweden statt. Alle Partien und exklusive Highlights gibt es beim Online-Sender der DOSB New Media GmbH zu sehen. Die Spiele der deutschen Mannschaft und das Final-Wochenende werden allesamt kommentiert.

Handball-Fans dürfen sich auf ein altbekanntes Kommentatoren-Duo freuen. Kommentator und die Stimme des Frauen-Handballs Tobias Schimon ist gemeinsam mit Expertin und Ex-Nationalspielerin Ina Großmann bei den deutschen Spielen und weiteren auserwählten Spielen im Einsatz. Das Duo war bereits letztes Jahr für Sportdeutschland.TV, bei der Handball-EM der Frauen 2022, aktiv. Ein eingespieltes und bei den Fans beliebtes Tandem!

"Wir freuen uns das Jahr 2023 mit der Handball-WM der Frauen abzuschließen, nachdem es bereits im Januar so erfolgreich mit der WM der Männer begonnen hat", so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. "Uns alle erwartet ein tolles Turnier mit Spitzen-Handball, einem super Duo an den Mikros und einer wachsenden Zuschauerschaft beim Frauen-Handball!"

Sportdeutschland.TV überträgt alle Partien der Handball-WM der Frauen. Fans sind für gerade einmal 15EUR LIVE bei allen 112 Spielen LIVE dabei. Einzelne Spiele sind wie gewohnt für 5EUR zu erwerben. Zusätzlich ist ein Finalrundenpass für 10EUR erhältlich, der neben dem Finale auch die Halbfinals und das Spiel um Platz drei umfasst.

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

30. November 2023, 18:00 Uhr: Deutschland vs. Japan

02. Dezember 2023, 18:00 Uhr: Deutschland vs. Iran

04. Dezember 2023, 20:30 Uhr: Deutschland vs. Polen

Alle weiteren Infos finden Sie unter: https://aktionen.sportdeutschland.tv/handball-wm-frauen

