VISION.A Awards 2025: Glanzvoller Abend im Wintergarten Varieté

Emotionen pur: Am Dienstag wurden im Wintergarten Varieté in Berlin die VISION.A Awards 2025 zum 10. Mal verliehen. Mehr als 250 Gäste aus der Apotheken- und Gesundheitsbranche erlebten eine Awardverleihung voller Spannung, Emotionen und inspirierender Momente. In acht Kategorien wurden 26 Preisträger:innen für ihre herausragenden Kampagnen, Projekte und Ideen ausgezeichnet. Die Veranstaltung im Anschluss an die VISION.A Zukunftskonferenz zeigte eindrucksvoll, wie viel Kreativität und Innovationskraft die Branche bewegt und wie wichtig neue Impulse für die Zukunft der Apothekenwelt sind.

Schon beim Betreten des Wintergarten Varieté war die besondere Atmosphäre spürbar: strahlende Lichter, erwartungsvolle Gäste, lebendige Gespräche und die gespannte Neugier auf die Bekanntgabe der Preisträger:innen. Jubel, Applaus und bewegende Dankesworte machten deutlich, wie sehr die VISION.A Awards als Bühne für innovative Ideen und leidenschaftliches Engagement geschätzt werden.

Neben den begehrten Trophäen erhielten die Preisträger:innen Mediabudgets im Gesamtwert von 50.000 Euro. Damit soll ihr Einsatz für moderne Kommunikation, kreative Versorgungsideen und zukunftweisende Konzepte zusätzlich gestärkt werden. Möglich wurde die Veranstaltung durch die Unterstützung von APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan AG, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR.

"Die VISION.A Awards schaffen Jahr für Jahr besondere Momente. Wenn Ideen, Mut und Leidenschaft auf der Bühne sichtbar werden, spürt man die belebende Kraft dieser Branche. Genau das macht diesen Abend so unvergesslich," sagte Tom Bellartz, Initiator der VISION.A Awards und CEO der ELPATO Medien GmbH.

Die Preisträger:innen wurden von einer Jury ausgewählt; mit mehr als 110 Einreichungen war die Qual der Wahl in diesem Jahr größer denn je zuvor. In diesem Jahr gehörten Tom Bellartz, Patrick Hollstein, Dr. Philipp Siebelt, Nadine Tröbitscher, Lena Ungvári, Dirk Vongehr, Mehtap Wesner und Anja Zierath zum Gremium.

Das sind die Preisträger:innen der VISION.A Awards 2025:

Beste Innovation: Apotheke & Arzneimittel

Gold: Beiersdorf AG, Hansaplast Zweite Haut

Silber: PHARMAGEST Germany GmbH, id.EXPRESS Apothekenterminal

Bronze: LINDA AG mit "myLINDA - die Mitglieder-App für das LINDA Apotheken Netzwerk"

Bronze: Paul HARTMANN AG, mit "HARTMANN Versorgungsmanagement"

Bestes Design: Apotheke & Arzneimittel

Gold: Vital Apotheke mit "Design sells Health" in Zusammenarbeit mit Rolf Rissel Objekteinrichtungen GmbH

Silber: Kosmos Apotheke, Sanierung und Modernisierung

Bronze: Bausch + Lomb / Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH mit "Packungsdesign Artelac Dry Eye"

Sonderpreis: Social Impact

Gold: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG mit "#sprichmitisla"

Silber: Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co.KG mit ""Zusammen stark"

Bronze:DRACO Dr. Ausbüttel mit "Partnerschaft auf Augenhöhe"

Bester Healthcare-Content

Gold: Leon Mittl & Simone Gansewig mit "Fokus Wechselwirkungen"

Silber: Vita Health Media GmbH mit "no stigma!"

Bronze: Antje Behrendt mit "Prävention sichtbar machen"

Bronze: Linden-Apotheke mit "Gesundheit mit Gesicht"

Beste Kampagne: Nachwuchs & Integration

Gold: Karl-Arnold-Schule mit "PTA Ausbildung mit digitalem Lernen leicht gemacht"

Silber: MediosApotheke Anike Oleski e.Kfr. mit "Aus Vielfalt wächst Zukunft - Nachwuchs. Integration. Wirkung."

Bronze: PTA-Fachschule Westfalen-Lippe e.V. mit "PTA 3.0"

Bronze: Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz mit "Mix dir deine Zukunft"

Beste Kampagne: Ort der Gesundheit

Gold: Hayriye Polat mit "Apotheke als Ort der Frauengesundheit"

Silber: Vita Health Media GmbH mit "Wechseljahre - wir müssen reden"

Bronze: Adler Apotheke Schulz & Plogmann und Pharmacists for Future mit "Hitzeschutz zur optimalen Patientenversorgung in der Apotheke Vor-Ort"

Bester Unternehmer in Krisenzeiten

Gold: Johann Strauss Apotheke Mag. pharm. Wendl KG mit "Mut, Vision und Durchhaltevermögen in herausfordernden Zeiten"

Engagement für die Apotheke

Gold: Schwanenbusch Apotheke mit "PDL-Werbung"

Silber: Stadt-Apotheke Guben mit "Seniorensport in der Apotheke"

Silber: Rebecca Hoga und Christopher Bee mit "Pflege 1x1 - Ihre Apotheke hilft!"

Bronze: Gudrun Kreutner-Reisinger mit "Apotheke neu gelebt"

In einer Branche, die von zahlreichen Apothekenschließungen, Lieferengpässen und einer unsicheren Gesundheitspolitik betroffen ist, wirkten die Reaktionen der Preisträger:innen oft wie ein positiver Lichtblick. Manche wirkten sprachlos, andere hatten Tränen in den Augen, wieder andere nutzten die Gelegenheit, um ihren Teams zu danken. Immer wieder brandete tosender Applaus auf. Beweis dafür, dass die Branche nicht nur Wettbewerb kennt, sondern vor auch Zusammenhalt, Wertschätzung und gegenseitige Anerkennung.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen und Bildmaterial finden sich zudem auf vision.apotheke-adhoc.de.

