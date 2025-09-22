VISION.A

Top-Speaker:innen bei VISION.A: KI-Turbo für die Apotheke

Berlin

Der 30. September 2025 steht ganz im Zeichen von Apotheke und Arzneimittelversorgung. Bei der Zukunftskonferenz VISION.A werden Top-Speaker:innen die Kraft der KI für Pharma & Apotheke in den Fokus rücken. Zugesagt haben u.a. BMG-Staatssekretär Dr. Georg Kippels, Vorsitzender der Geschäftsführung der gematik GmbH Dr. Florian Fuhrmann und Universitätsprofessorin für Digitale Medizin und Interoperabilität Prof. Dr. med. Sylvia Thun (Charité) und viele weitere Expert:innen, die die Chancen und Risiken betrachten. Feierlich wird es dann am Abend bei der 10. Verleihung der VISION.A Awards im Wintergarten Varieté.

Nach der Rede von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken auf dem Deutschen Apothekertag ist klar: Es gibt zwar Chancen für die Vor-Ort-Apotheken; allerdings steht die GKV-Finanzierung des Leistungsspektrums auf tönernen Füßen. Der Kosten- und der Innovationsdruck in den Apotheken ist höher denn je. Und Künstliche Intelligenz wird ein Turbo sein für die Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung und der Apotheken.

Während die einen auf eine überfällige Reform der Vergütung hoffen, setzen andere auf neue Wege: unkonventionell, pragmatisch und zunehmend digital. Eine Schlüsselrolle könnte dabei KI übernehmen. Nicht als Ersatz für Apotheker:innen, PTA oder PKA, sondern als Werkzeug im digitalen Wettbewerb, zur Entlastung und Effizienzsteigerung - im Backoffice ebenso wie in der Beratung.

Doch wohin führt dieser Weg? Bleibt die KI-unterstützte Apotheke ein heilberuflicher Anker im Gesundheitssystem? Oder entwickelt sie sich zunehmend zu einem rein betriebswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen? Fest steht: Die Zukunft der Offizin liegt in den Händen jener, die bereit sind, sie mitzugestalten - mutig, reflektiert und mit offenem Blick für die Chancen moderner Technologien. Der KI-Turbo für die Apotheke - VISION.A widmet sich auch 2025 einem der zentralen Herausforderungen der Apotheke von morgen.

"Wir haben wieder ein tolles Line-Up aufgestellt. Uns geht es dabei um verschiedene Perspektiven. Und dazu zählt neben der Sicht aus der Apotheke insbesondere der Blick über den Tellerrand. In nur vier Stunden liefern wir ein unfassbar dichtes Programm", sagt Tom Bellartz, Initiator von VISION.A und CEO der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

Ebenfalls nebenBMG-Staatssekretär Dr. Georg Kippels, Vorsitzender der Geschäftsführung der gematik GmbH Dr. Florian Fuhrmann und Universitätsprofessorin für Digitale Medizin und Interoperabilität Prof. Dr. med. Sylvia Thun (Charité) mit an Bord: Dr. Amir Reza Ashraf (Universität Pecs/Ungarn), Jürgen Hirsch (Qyte Software & Solutions GmbH), Dr. Philipp Hoffmann (Dr. Hoffmann-Apotheken), Dr. Martin Schwarz (SARTICON & OTC Cube), Ulf Hönick (CGM LAUER), Tobias Schwaiger (WEFRA LIFE Solutions GmbH), Markus Diekmann (Sanicare Apotheke).

Im Anschluss an die Konferenz werden abends im Wintergarten Varieté in Berlin zum 10. Mal die VISION.A Awards verliehen - powered by ARZ Haan, APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR. Die achtköpfige Jury hat aus mehr als 110 Einreichungen eine Shortlist mit 59 Projekten in acht Kategorien erstellt - so viele Bewerbungen wie nie zuvor.

Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme an Konferenz und Awardverleihung ist noch möglich unter vision.apotheke-adhoc.de. (Tickets solange der Vorrat reicht.) Dort finden sich auch weitere Informationen zur Veranstaltung. Die Konferenz wird kostenfrei bei APOTHEKE ADHOC live gestreamt.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

