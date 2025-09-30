VISION.A

KI-Turbo für die Apotheke - VISION.A kostenlos heute im Livestream!

Berlin (ots)

Die Zukunftskonferenz VISION.A 2025 findet heute nicht nur vor Ort im Wintergarten Varieté Berlin, sondern auch live im Netz statt: Der kostenlose Livestream wird ab 14.00 Uhr über den YouTube- und Instagram-Kanal von APOTHEKE ADHOC sowie auf der VISION.A Website übertragen.

Top-Expertinnen und -Experten aus Apotheke, Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft liefern Einschätzungen, Best Practices und praxisnahe Impulse, wie Künstliche Intelligenz die Apotheke digital stärkt - nicht als Ersatz, sondern als intelligentes Werkzeug zur Entlastung, Effizienzsteigerung und Zukunftssicherung.

Das diesjährige Programm, moderiert von Nadine Tröbitscher und Patrick Hollstein, bietet Einblicke in den Einsatz von KI in Backoffice-Prozessen, Kundenkommunikation und pharmazeutische Beratung sowie Diskussionen zu Chancen, Grenzen und notwendigen Reformpfaden. Die Zukunftskonferenz VISION.A ist ein Format der ELPATO Medien GmbH, Berlin, und wird präsentiert von APOTHEKE ADHOC, ARZ Haan, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR.

250 Gäste im Wintergarten Varieté Berlin werden die Vorträge live verfolgen, alle Weiteren haben ebenfalls die Möglichkeit den Inhalten der hochkarätigen Speaker:innen zuzuhören. Die Zukunftskonferenz wird als Livestream auf dem YouTube Kanal, dem Instagram Account von APOTHEKE ADHOC sowie auf der VISION.A Website https://vision.apotheke-adhoc.de/ übertragen.

Verfolgen Sie die Vorträge der hochkarätigen Speaker: innen 2025 im Livestream:

Prof. Dr. med. Sylvia Thun, Universitätsprofessorin (W3) für Digitale Medizin und Interoperabilität, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Dr. Georg Kippels, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Gesundheit, MdB

Dr. Florian Fuhrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, gematik GmbH

Dr. Amir Reza Ashraf, Senior lecturer, Department of Pharmaceutics, University of Pécs, Hungary

Jürgen Hirsch, Technischer Geschäftsführer & CEO, Qyte Software & Solutions GmbH

Dr. Philipp Hoffmann, Inhaber Dr. Hoffmann-Apotheken

Dr. Martin Schwarz, Geschäftsführer SARTICON & Strategic Advisor OTC Cube

Heike Bollmann, Managing Director SW-House / Senior Manager Product, CGM LAUER

Tobias Schwaiger, Executive Creative Director, WEFRA LIFE Solutions GmbH

Marcus Diekmann, Chief Strategy, Digital & eCommerce Officer, Versandapotheke Sanicare

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

