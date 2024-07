TELLUX-Gruppe

TELLUX film plant neues Serienprojekt: "Der 31er Zeuge" (AT) ist inspiriert von Münchens größtem Polizei-Drogenskandal

München (ots)

Die TELLUX film entwickelt die mehrteilige Serie "Der 31er Zeuge" (AT). Inspiriert von wahren Ereignissen, taucht die Serie ein in die Welt der Münchner Clubszene und erzählt, wie ein Dealer erst ein paar Polizisten, dann ein ganzes Revier und schließlich den Ruf der Münchner Polizei mit in den Abgrund reißt. Produziert wird die Serie von der TELLUX-Film GmbH nach der Idee von Eva Gerstenberg, die als Autorin und neben TELLUX-Geschäftsführer Philipp Schall auch als Produzentin fungiert.

Über TELLUX film

Seit 1960 stellt TELLUX film hochwertige und mehrfach ausgezeichnete Programme im Bereich, Spielfilm, Dokumentation, Serien sowie Mehrteiler her. Als Teil der TELLUX-Gruppe, gehört die TELLUX-Film GmbH zu einem der deutschlandweit größten unabhängigen Film- und Medienunternehmen mit Büros in Berlin, Bonn, Dresden, Erfurt, Halle, Köln, München, Stuttgart, Hamburg, Wiesbaden und Wien. Die Vision der Produzentinnen und Produzenten ist es, originelle und bewegende Geschichten zu erzählen und einem nationalen und internationalen Publikum im wahrsten Sinne des Wortes gutes Programm im TV, Kino, Online und Streaming anzubieten: hochwertige Fiktion, eindrucksvolle Dokumentarfilme und crossmediale Erlebnisse. Mit Erfahrung und Expertise nutzen die TELLUX-Töchter das Potential sowie kreative Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe, um innovative Ideen für ihre Kunden zu entwickeln und werthaltigen Content zu schaffen.

Original-Content von: TELLUX-Gruppe, übermittelt durch news aktuell