CHE-Ranking: EBS Universität belegt Spitzenplätze

Wiesbaden/Oestrich-Winkel (ots)

EBS Business School und EBS Law School überzeugen erneut die Studierenden

An der EBS Universität für Wirtschaft und Recht finden die Studierenden besonders gute Studienbedingungen vor - so das Ergebnis des heute veröffentlichten Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Die EBS Business School in Oestrich-Winkel erhält im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre (BWL) in der übergreifenden Kategorie "Allgemeine Studiensituation" sowie in der Kategorie "Betreuung durch Lehrende" als einzige Universität 5 Sterne und belegt damit deutschlandweit den ersten Platz. Auch die EBS Law School in Wiesbaden ist im Fachbereich Jura in zahlreichen Kategorien in der Spitzengruppe vertreten. Das CHE-Ranking bietet Studieninteressierten eine wichtige Orientierung bei der Hochschulauswahl.

Das CHE-Hochschulranking bildet die Urteile von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule ab. In diesem Jahr werden die Ergebnisse erstmals anhand einer 5-Sterne-Skala dargestellt, wobei durchschnittliche Ratings ab 4 Sternen zum Spitzenbereich zählen.

BWL: Pluspunkte für hohen Praxisbezug und individuelle Förderung

Im Fach BWL erhält die BWL Fakultät der EBS überdurchschnittlich gute Bewertungen. Insbesondere bei der allgemeinen Studiensituation und bei der Betreuung durch Lehrende konnte die Hochschule mit jeweils 4,8 Sternen punkten (Mittelwert für alle Hochschulen in beiden Fällen 4,2). So lehren die Professorinnen und Professoren vor allem in kleinen und persönlichen Lerngruppen. Auch die Angebote zur Berufsorientierung (Mittelwert 4,9 Sterne / Mittelwert für alle Hochschulen 4,0) und Praxisorientierung der Lehre (Mittelwert 4,8 Sterne / Mittelwert für alle Hochschulen 3,7) werden überdurchschnittlich gut bewertet. Das hauseigene Career Services Center vernetzt so bereits zu Beginn des Studiums die Studierenden mit möglichen Arbeitgebern auf Karrieremessen oder in Kamingesprächen. Mehr als 200 Partnerunternehmen zählen zum Netzwerk der EBS. Praxisorientierte Fallstudien und die Bearbeitung realer Business Challenges sind außerdem Standard im Studium. Die Studierenden schätzen auch die Unterstützung für Auslandsaufenthalte sehr (Mittelwert 4,7 Sterne / Mittelwert für alle Hochschulen 4,3).

Jura: Top-Werte für optimale Examensvorbereitung und persönliche Betreuung

Im Fachbereich Jura an der EBS Law School beurteilen die Studierenden ebenfalls die Betreuung durch die Lehrenden (Mittelwert 4,6 Sterne / Mittelwert für alle Hochschulen 4,1) besonders gut. Eine überdurchschnittliche Bewertung gibt es zudem bei der Unterstützung im Studium (Mittelwert 4,6 / Mittelwert für alle Hochschulen 4,0), der Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Mittelwert 4,5 / Mittelwert für alle Hochschulen 4,0) sowie der Unterstützung bei der Examensvorbereitung (Mittelwert 4,6 / Mittelwert für alle Hochschulen 4,1). Dank dem intensiven Lernen in kleinen Gruppen und der gezielten Vorbereitung auf das Examen in speziellen Kursen schneiden die Absolventinnen und Absolventen nachweislich besser ab als der Durchschnitt.

EBS Universität: Ein Konzept, das aufgeht

"Wir haben unsere gesamte Hochschule darauf ausgerichtet, Studierende mit starker Praxisorientierung in einem internationalen Umfeld auszubilden - und das auf höchstem akademischen Niveau", sagt Universitätsrektor Prof. Dr. Martin Böhm. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Studierenden das zu schätzen wissen und mit besonders guten Bewertungen in diesem wichtigen Ranking belohnen. Das CHE-Ranking bestätigt die Qualität unserer Studienprogramme sowie der gesamten Hochschule und bietet so den Studierenden von morgen eine wertvolle Orientierung."

Das CHE-Hochschulranking ist der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Es umfasst die Urteile von über 120.000 Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule und Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung in rund 40 Fächern an mehr als 300 Hochschulen. Jedes Jahr wird ein Drittel der Fächer neu bewertet. In diesem Jahr wurden die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit untersucht.

Das CHE Hochschulranking erscheint heute im ZEIT Studienführer 2023/24 und ist ab sofort digital auf HeyStudium abrufbar.

