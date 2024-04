Nasuni

Nasuni von DCIG als einer der fünf besten Anbieter für Hybrid-Cloud-Software und standortübergreifende File-Collaboration-Lösungen ausgezeichnet

Analytist hebt Nasunis native Hybrid-Cloud-Architektur, schnellen Datei- und Objektzugriff, Ransomware-Schutz und standortübergreifende Zusammenarbeit hervor

Nasuni, ein führender Anbieter von Hybrid-Cloud-Speicherlösungen, gibt bekannt, dass die Nasuni File Data Platform in zwei wichtigen Berichten des Analystenhauses DCIG als eine der leistungsstärksten Lösungen bezeichnet wurde. Konkret hat das Unternehmen hat im DCIG-Bericht 2024-25 Enterprise Hybrid Cloud SDS NAS Solutions und im DCIG-Bericht 2024-25 Enterprise Multi-site File Collaboration Solutions Top-Bewertungen erhalten.

Angesichts des rasanten Anstiegs unstrukturierter Daten kämpfen viele IT-Teams mit den Kosten und der Komplexität von Dateispeicher-Infrastrukturen. Sie setzen auf Software-definierte Speicherlösungen (SDS) der Enterprise-Klasse, um ihre Speicherinfrastrukturen zu modernisieren. Diese Ansätze vereinheitlichen die Verwaltung von Speicherressourcen über verschiedene lokale und Cloud-Plattformen hinweg und tragen so dazu bei, dass die Teams Daten effizienter managen, die durchdachter in großem Maßstab zusammenarbeiten und flexibler auf sich schnell ändernde Geschäftsanforderungen reagieren können.

"Die Nasuni File Data Platform zeichnet sich durch ihren einzigartigen Ansatz aus, der den Objektspeicher in den Mittelpunkt der softwaredefinierten, cloud-nativen Architektur stellt", sagt Todd Dorsey, Autor des Berichts über Enterprise Hybrid Cloud SDS NAS Solutions und DCIG Senior Storage Analyst. "Die innovative Hybrid-Cloud-Lösung von Nasuni ermöglicht es Unternehmen, ihre komplexe, veraltete Datei-Infrastruktur durch ein einziges globales Dateisystem zu ersetzen."

Das Analystenteam der DCIG bewertete für den Bericht Enterprise Hybrid Cloud SDS NAS Solutions 29 Unternehmen und ermittelte anhand von merkmalsbasierten Analysen und Datenvergleichen aus mehreren Datenquellen fünf führende Lösungen. Unabhängig davon untersuchte die DCIG für ihren Enterprise Multi-site File Collaboration Solutions Report 26 verschiedene Anbieter, bevor sie ihre 5 besten Anbieter benannte.

Das DCIG-Forschungsteam hob in beiden Forschungsberichten für Nasuni eine Reihe von Funktionen er hervor:

Native Hybrid-Cloud-Architektur ─ Nasuni ist kompatibel mit allen wichtigen Public-Cloud-Anbietern und führenden Private-Cloud-Lösungen , sodass Unternehmen die für ihre Anforderungen am besten geeignete Cloud-Lösung nutzen können. Das patentierte UniFS Global File System von Nasuni organisiert Dateidaten, ermöglicht Klassifizierung und Compliance durch die Unterstützung erweiterter Metadaten und Snapshots und ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

Nasuni ist kompatibel mit allen wichtigen Public-Cloud-Anbietern und führenden Private-Cloud-Lösungen , sodass Unternehmen die für ihre Anforderungen am besten geeignete Cloud-Lösung nutzen können. Das patentierte UniFS Global File System von Nasuni organisiert Dateidaten, ermöglicht Klassifizierung und Compliance durch die Unterstützung erweiterter Metadaten und Snapshots und ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. Schneller Datei- und Objektzugriff ─ Mit der Nasuni Edge Caching Appliance als virtuelle Maschine können Unternehmen herkömmliche Dateiserver und NAS-Systeme ersetzen und verfügen über einen leichtgewichtigen Zugriffspunkt auf alle ihre Datei- und Objektdaten. Durch Nasunis intelligente Datenorchestrierungs- und Caching-Technologie können Nutzer schneller auf Anwendungen zugreifen. Dies reduziert den lokalen Speicherplatzbedarf, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

Mit der Nasuni Edge Caching Appliance als virtuelle Maschine können Unternehmen herkömmliche Dateiserver und NAS-Systeme ersetzen und verfügen über einen leichtgewichtigen Zugriffspunkt auf alle ihre Datei- und Objektdaten. Durch Nasunis intelligente Datenorchestrierungs- und Caching-Technologie können Nutzer schneller auf Anwendungen zugreifen. Dies reduziert den lokalen Speicherplatzbedarf, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Datensicherheit ─ Nasuni verschlüsselt alle Daten, Metadaten und Snapshots während der Übertragung und im Ruhezustand mit einer AES-256-Verschlüsselung und verwendet ein Zero-Trust-Sicherheitsframework. Dabei schützt Nasuni Daten mit einer kontinuierlichen Versionierung vor Ransomware und Cyberangriffen. Dafür erstellt es häufige Schnappschüsse von Dateiänderungen auf Nasuni Edge VMs (Virtual Machines) und sichert diese als komprimierte, verschlüsselte und unveränderliche Objekte im Cloud-Speicher.

Nasuni verschlüsselt alle Daten, Metadaten und Snapshots während der Übertragung und im Ruhezustand mit einer AES-256-Verschlüsselung und verwendet ein Zero-Trust-Sicherheitsframework. Dabei schützt Nasuni Daten mit einer kontinuierlichen Versionierung vor Ransomware und Cyberangriffen. Dafür erstellt es häufige Schnappschüsse von Dateiänderungen auf Nasuni Edge VMs (Virtual Machines) und sichert diese als komprimierte, verschlüsselte und unveränderliche Objekte im Cloud-Speicher. Ransomware-Abwehr und -Wiederherstellung ─ Der Ransomware-Schutz von Nasuni ermöglicht die Früherkennung, Schadensbegrenzung und eine sehr schnelle Wiederherstellung bei Ransomware-Angriffen am Netzwerkrand. Administratoren können schnell eine frühere Version einer Datei, eines Ordners, eines Volumes oder eines Systems wiederherstellen, um wichtige Daten bis zu dem Zeitpunkt unmittelbar vor dem Angriff wiederherzustellen.

Der Ransomware-Schutz von Nasuni ermöglicht die Früherkennung, Schadensbegrenzung und eine sehr schnelle Wiederherstellung bei Ransomware-Angriffen am Netzwerkrand. Administratoren können schnell eine frühere Version einer Datei, eines Ordners, eines Volumes oder eines Systems wiederherstellen, um wichtige Daten bis zu dem Zeitpunkt unmittelbar vor dem Angriff wiederherzustellen. Nasuni Add-on Services ─ Nasuni bietet Add-on Services, die die Leistung für Edge-Standorte, hybride Workforces und Remote-Benutzer verbessern: Nasuni Access Anywhere bietet einen hochleistungsfähigen, den Compliance-Bestimmungen entsprechenden Dateizugriff – von jedem Gerät aus und von überall. Nasuni Multi-Site Collaboration gewährleistet eine konsistente Dateisperrung und Datenweitergabe, um die Zusammenarbeit zwischen Benutzern und Standorten rund um den Globus zu beschleunigen.

"Unternehmen verwalten heute zunehmend verteilte Belegschaften und benötigen eine effizientere Zusammenarbeit bei Datei- und Projektdaten. xAngesichts des ungebremsten Datenwachstums ist eine File Data Platform in der Cloud, die globales Dateimanagement mit integrierter Ransomware-Erkennung und schneller Wiederherstellung kombiniert, für das zukünftige Unternehmenswachstum unerlässlich. Unternehmen müssen diese Anforderungen erfüllen und gleichzeitig den Datenzugriff vereinheitlichen und das Datenmanagement vereinfachen, um für die Herausforderungen der KI gerüstet zu sein", so David Grant, President bei Nasuni.

"Die Anerkennung von Nasuni durch DCIG als eine der fünf besten Lösungen in den beiden Berichten 'Hybrid Cloud Software-defined Storage NAS Solution' und 'Enterprise Multi-site File Collaboration Solution' unterstreicht den Wert der Plattform unseres Unternehmens. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben, ihre Daten zu sichern und die Produktivität der Nutzer zu steigern. Dafür haben wireine einzigartige, Cloud-native Architektur geschaffen, die eine einfache und sichere Zusammenarbeit auf globaler Ebene ermöglicht."

Diese Ankündigung folgt auf mehrere neue Innovationen für die Nasuni File Data Platform, darunter die Markteinführung von Nasuni IQ, Nasuni Edge für Amazon S3 und kürzlich die Integrationsmöglichkeiten von Nasuni mit Microsoft Copilot. Der DCIG-Bericht über Hybrid-Cloud-SDS-NAS-Lösungen findet sich hier und der DCIG-Bericht über Unternehmenslösungen für die Datei-Zusammenarbeit an mehreren Standorten hier.

Informationen zu Nasuni Nasuni ist ein führendes Unternehmen für hybride Cloudspeicherlösungen, die Unternehmenswachstum ermöglichen. Hauptmerkmale sindeinfache Skalierbarkeit, eingebaute Sicherheit und eine schnelle Edge-Performance durch eine einzigartige cloudnative Architektur. Die Nasuni File Data Platform liefert Geschäftsexzellenz durch Konsolidierung von NAS und Backup, sowie die Beseitigung von Datensilos. Die Lösung vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und bietet Flexibilität, ohne dass Anwendungen oder Betriebsabläufe geändert werden müssen. Die eingebaute Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung, sodass das Risiko von schwerwiegenden Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs und anderen Krisen reduziert wird. Der synchronisierte Zugang zu Dateidaten an jedem Ort gewährleistet die Nutzerproduktivität und unterstützt so Remote Work und hybrides Arbeiten. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content-Intelligence-Tools sowie KI-Workflows optimiert.

Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter Marktführer in den Bereichen Fertigung, Bau, Energie, Verbrauchsgüter und im öffentlichen Bereich. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA, das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

