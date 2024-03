Nasuni

Nasuni ernennt Michael Sotnick zum Senior Vice President of Business and Corporate Development

Boston, 26. März 2024 (ots/PRNewswire)

Ehemalige Führungskraft von Pure Storage soll das Wachstum durch Stärkung des globalen Partner-Ökosystems beschleunigen

Nasuni, eine führende Hybrid-Cloud-Speicherlösung, hat sein Führungsteam durch die Ernennung von Michael Sotnick zum Senior Vice President of Business and Corporate Development erweitert. In dieser Rolle übernimmt er die Verantwortung für die globalen Partnerschaften von Nasuni, einschließlich Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud. Er wird auch neue strategische Technologiepartnerschaften vorantreiben.

Sotnick verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Dateninfrastruktur, Sicherheit, Management und Cloud. Er wechselt zu Nasuni von Pure Storage, wo er als Vice President of Alliances and Business Development tätig war. Während seiner Zeit bei Pure Storage trug Sotnick zum Wachstum des Unternehmens von 400 Millionen Dollar auf 3 Milliarden Dollar bei.

„Partner sind der Schlüssel zum Erfolg von Nasuni. Michaels langjährige Tätigkeit bei Pure Storage, wo er die alte Speicherindustrie auf den Kopf gestellt hat, ist unserem Ansatz sehr ähnlich, die alte NAS-Industrie mit einem Cloud-basierten Ansatz auf den Kopf zu stellen", sagt David Grant, President bei Nasuni. „Er bringt große Erfahrung aus mehr als drei Jahrzehnten in der Wachstumsphase und in großen börsennotierten Unternehmen mit, einschließlich einer Erfolgsbilanz beim Aufbau von Partnerschaften in großem Umfang. Nasuni erzielte im Jahr 2023 ein phänomenales Wachstum mit einem Anstieg der Neukundenbuchungen um 46 % und einem Anstieg der ARR um 30 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit der Ergänzung unseres Führungsteams durch Michael sind wir für unsere nächsten großen Meilensteine gut aufgestellt."

Vor Pure Storage hatte Sotnick Führungspositionen bei VERITAS, SAP, Quest Software (von Dell übernommen), Moovweb (von Edgio übernommen) und anderen inne.

„Ich freue mich sehr, in dieser Phase des Unternehmenswachstums dem Nasuni-Führungsteam beizutreten", sagt Michael Sotnick, Senior Vice President of Business and Corporate Development bei Nasuni. „Nasuni löst kritische Datenherausforderungen für seine Kunden und ist architektonisch auf eine tiefere Integration von Partnern vorbereitet. Das Unternehmen hat einen überzeugenden und ganzheitlichen Ansatz für Daten – verstärkt durch den Aufstieg von KI und Datenintelligenz, wodurch es sich von der Konkurrenz unterscheidet. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden großartigen Partnerschaften und Integrationen freue ich mich darauf, den Wert, den wir gemeinsamen Kunden bieten können, weiter zu steigern."

Die jüngsten strategischen Ernennungen von Nasuni tragen dazu bei, die starke Dynamik des Unternehmens voranzutreiben, darunter die kürzlichen Beförderungen von Russ Kennedy zum Chief Evangelist und Nick Burling zum Senior Vice President of Product. Darüber hinaus hat Nasuni vor kurzem seine Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht, darunter mehr als 120 neue Unternehmenskunden, Nasuni hat Nasuni Edge für Amazon S3 eingeführt, um hohe Leistung am Edge zu liefern, und ist eine wichtige Partnerschaft mit dem Energielösungsanbieter Cegal eingegangen, die Nasuni im Energiesektor ein Wachstum von 235 % im Jahresvergleich bescherte.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine führende Hybrid-Cloud-Speicherlösung, die das Unternehmenswachstum durch mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und schnelle Edge-Performance mit einer einzigartigen Cloud-nativen Architektur unterstützt. Die Nasuni File Data Platform liefert Geschäftsexzellenz durch Konsolidierung des NAS und Backup sowie die Beseitigung von Datensilos. Die Lösung vereinfacht das Management und bietet Flexibilität, ohne dass Anwendungen oder Betriebsabläufe geändert werden müssen. Die eingebaute Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung, sodass das Risiko von schwerwiegenden Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs und anderen Krisen reduziert wird. Der synchronisierte Zugang zu Dateidaten an jedem Ort gewährleistet die Nutzerproduktivität und unterstützt so Remote Work und hybrides Arbeiten. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content-Intelligence-Tools sowie KI-Workflows optimiert.

Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter Marktführer in den Bereichen Fertigung, Bau, Energie, Verbrauchsgüter und der öffentliche Sektor. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA, das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

