Werner Köppen

Die Neufassung der Webseite www.klima-diegrossetransformation.de wendet sich gezielt der Frage zu: Ist es tabu, den CO2-verursachten Klimawandel zu diskutieren?

Wittnau (ots)

In den Jahren nach 2015 sind mehr als 500 wissenschaftliche Veröffentlichungen erschienen, die die Sonne als hauptverantwortliche Ursache für den Klimawandel sehen.

In dem Maße wie diese Sicht der globalen Erwärmung bei Wissenschaftlern an Raum gewinnt, wächst bei Politikern, einem Teil der Medien und der Energiewende-Lobby der Widerstand das Thema "CO2-verursachter Klimawandel" zu diskutieren. Die These vom menschengemachten Klimawandel ist heute ein unverrückbares Dogma, das nicht mehr einer kritischen Betrachtung unterzogen werden darf.

Das neue deutsche "Klimaschutzgesetz" ist ein Resultat dieser Entwicklung. Es hat das Potential die Selbständigkeit und persönliche Freiheit des Bürgers und seine demokratischen Grundrechte einzuschränken. Darum wird im technisch-wissenschaftlichen Teil der Webseite u.a. eine in Deutschland konzipierte technische Innovation vorgestellt, die es erlaubt die Energiewende realistischer und weniger schmerzhaft für die Bevölkerung umzusetzen.

Um dem Leser die Fakten möglichst objektiv nahe zu bringen, werden die technisch-wissenschaftlichen Aussagen der Webseite nicht als Meinung des Autors, sondern in Form von Veröffentlichungen von Wissenschaftsarbeiten und Medienberichten vorgestellt.

Diese aktualisierte Webseite wendet sich vor allem auch an die Medien, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Thematik, effizienter als bisher, kritisch zu hinterfragen.

Der Autor, Werner Köppen ist Physiker, der in der freien Wirtschaft im Entwicklungs-, Marketing- und Qualitätsmanagement tätig war.

Pressekontakt:

Werner Köppen, kontakt@klima-diegrossetransformation.de

Original-Content von: Werner Köppen, übermittelt durch news aktuell