heycar

"2020 ist der Startschuss für die Ära der gebrauchten Hybridautos"

Das gilt es beim Kauf eines gebrauchten Hybriden zu beachten

Berlin (ots)

2019 stellten Hybride bereits 6,6 Prozent der Neuzulassungen - und haben damit den Sprung aus der Nische geschafft. Diesen Aufschwung erwartet heycar, die Fahrzeugbörse für Gebrauchtwagen mit Garantie, nun auch für die Hybride aus zweiter Hand. Für Interessenten stellt sich dabei die Frage: wie werden sich die Hybride schlagen? Worauf sollten Käufer bei Hybriden konkret achten?

"Im Abstand von ein paar Jahren folgt der Gebrauchtwagenmarkt beim Angebot dem Neufahrzeugmarkt," sagt heycar CEO Markus Kröger. "Etwas schneller geht es dabei erfahrungsgemäß bei der Nachfrage." Wenn auch diese Nachfrage, gemessen am Anteil der von Nutzern aufgerufenen Fahrzeuginserate, noch gering ist, zeigt sich im Vergleich der Vorjahre ein deutlicher Trend: um satte 23 Prozent stiegen die Aufrufe von Hybriden von 2018 bis 2019. Und auch 2020 dürfte sich der Trend fortsetzen. Es stehen also zunehmend Autokäufer vor der Frage: Worauf muss ich für einen gelungenen Kauf eines gebrauchten Hybriden achten?

Doppelter Motor - zweierlei Antriebe unter die Lupe nehmen

Wer einen gebrauchten Hybriden kauft, muss nicht nur den Verbrennungsmotor überprüfen, sondern auch den elektrischen Antriebsstrang. Dieser ist zwar in der Regel nicht so verschleißanfällig, wie die anderen Bauteile. Dafür sind Fehler und Probleme schwerer zu erkennen, nur ein Fachmann mit der entsprechenden Ausbildung sollte an den Komponenten arbeiten. Drei Tipps gibt heycar:

- Prüfen der Rekuperation: Energie speist der Hybrid in den meisten Fällen durch Rekuperation ein, der Elektromotor wird zum Generator und lädt dadurch die Batterie. Bei Plug-in-Hybriden kommt die Möglichkeit einer externen Ladung an einer Ladesäule hinzu. Um zu überprüfen, ob die Rekuperation richtig funktioniert, empfiehlt heycar die Batterie erst fast leer zu fahren und dann zu prüfen, ob durch Bremsvorgänge Energie zurückgespeist wird - und der Akkustand wieder steigt.

- Reibungsloses Zusammenspiel der Antriebe: In verschiedenen Fahrsituationen werden die beiden Antriebe im Hybridfahrzeug unterschiedlich beansprucht. Bei mäßigen Geschwindigkeiten mit geringen Beschleunigungen fahren die Hybride meist rein elektrisch. Beschleunigt der Fahrer aber etwa aus dem Stand stark, schaltet sich zum E-Motor der Verbrenner hinzu, um so für zusätzliche Power zu sorgen. In der Regel sollte das fast unmerklich vonstattengehen. Käufer achten also am besten darauf, ob der Übergang ohne Probleme verläuft: Zeichen für Auffälligkeiten sind starkes Ruckeln oder ein Geschwindigkeitsabfall beim Wechsel der Antriebsarten.

- Laufzeiten der Garantie: Die elektrischen Komponenten im Fahrzeug haben in der Regel abweichende und längere Garantien. Doch auch diese gelten nicht ewig: je nach Anbieter ist zwischen 100.000 km und 160.000 km Schluss, auch die Batterieleistung kann vorher schon etwas zurückgehen. Daher sollte die Garantie immer geprüft werden, genauso, ob die vorgesehenen Wartungsarbeiten dokumentiert wurden.

"Wir empfehlen Interessenten, die sich noch nicht so tief in die Welt der Hybridantriebe eingearbeitet haben, den Kontakt zu einem Fahrzeughändler. So erhalten sie auch eine Garantie auf das Fahrzeug, und haben so länger Freude daran," sagt Kröger.

Die Prognose: Markt, Angebot und Auswahl wachsen weiter

Mit dem Ziel, die durchschnittlichen Flottenverbräuche ihrer Fahrzeuge zu reduzieren, bringen immer mehr Hersteller Hybridfahrzeuge und Plug-in-Hybride auf den Markt. "Durch das wachsende Angebot haben Autokäufer immer mehr Fahrzeugmodelle und Angebote zur Auswahl. Das wird auch den Gebrauchtwagenmarkt verändern. Wir sehen, vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, 2020 als Startschuss-Jahr für die Ära der gebrauchten Hybridautos," erklärt der heycar CEO: "Die Anforderungen bezüglich immer niedrigerer Schadstoffbelastungen und geringeren Kraftstoffverbräuchen werden weiter steigen, und damit den Markt weiter in diese Richtung treiben." Für Interessenten an gebrauchten Hybridfahrzeugen zeichnen sich also gute Zeiten ab.

Über heycar

heycar ist die neue, benutzerfreundliche Online-Plattform für geprüfte Gebrauchtwagen aller Klassen und bekannter Marken. Kaufinteressierte finden hier ausschließlich Gebrauchtwagen, die höchstens acht Jahre alt sind und maximal 150.000 km Laufleistung aufweisen. Auf der Plattform hilft ein klares, einfaches und umfangreiches Filtersystem den Nutzern dabei, genau den Gebrauchten zu finden, der wirklich passt. Derzeit bietet heycar über 400.000 gelistete Fahrzeuge von ca. 2.000 Händlergruppen an rund 4.000 Standorten an. heycar arbeitet ausschließlich mit geprüften Händlern zusammen, die definierten Qualitätskriterien entsprechen. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde 2017 gegründet, CEO ist Markus Kröger. Mehr Informationen auf www.heycar.de

Pressekontakt:

Ketchum Pleon

Rashid Elshahed

Blumenstraße 28

+ 49 173 5475518

rashid.elshahed@emanatepr.com

Original-Content von: heycar, übermittelt durch news aktuell