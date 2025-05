yeswecan!cer

Fohlen-Versteigerung für einen guten Zweck: Krebs-Selbsthilfegruppe yeswecan!cer freut sich über 25.000 Euro Spende im Rahmen der DKB Pferdewoche Hohen Wieschendorf

Bild-Infos

Download

Berlin / Hohen Wieschendorf (ots)

yeswecan!cer - Deutschlands größte digitale Krebs-Selbsthilfegruppe - freut sich über eine außergewöhnliche Spende: 25.000 Euro gingen als Erlös einer Shetland-Fohlen-Versteigerung an die Berliner Organisation. Versteigert wurde die drei Monate junge Emily Erdbeer am Wochenende im Rahmen der DKB Pferdewoche in Hohen Wieschendorf (Mecklenburg-Vorpommern). Die feierliche Scheckübergabe übernahmen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende und Verlegerin der FUNKE Mediengruppe.

"Wir bringen Wissen unter die Betroffenen. Die zentrale Aussage ist für uns: Du bist nicht allein, andere kämpfen auch gegen Krebs oder haben es auch durchgemacht", sagt Manuela Schwesig. Sie ist Mitglied im Soundingboard von yeswecan!cer und Preisträgerin des ersten YES!AWARDs. "yeswecan!cer fördert den Austausch zwischen Betroffenen untereinander und sendet die klare Botschaft: Du bist mit deiner Krankheit nicht allein. Damit unterstützt der Veranstalter dieses so wichtige Netzwerk. Herzlichen Dank dafür!"

"Krebs braucht Kommunikation - das ist unser Motto bei yeswecan!cer. Für diese Kommunikation nutzen wir alle Kanäle, um möglichst viele Menschen zu erreichen", sagt FUNKE-Verlegerin und Mitglied des Soundingboards Julia Becker. "Dazu zählen natürlich die riesigen Reichweiten unserer eigenen Medien - aber auch und immer öfter der direkte Austausch sowie die Kooperation mit anderen Unternehmen oder Organisationen. Unser Netzwerk wächst stetig weiter. Ich bin Enno Glantz sehr dankbar, dass er uns auf seinem Reitsport-Event der Spitzenklasse eine Bühne für yeswecan!cer bietet."

Die DKB Pferdewoche, im Rahmen deren die Versteigerung stattfand, hat sich in kürzester Zeit als Leuchtturmveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern und weit darüber hinaus etabliert. Dies bestätigen Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen, darunter die gesamte deutsche Olympiamannschaft von Paris mit Einzel-Olympiasieger Christian Kukuk. "Wir freuen uns, dass wir yeswecan!cer unterstützen können", sagt Veranstalter Enno Glantz. "Durch die Thematisierung auf unserer Veranstaltung können wir die Initiative noch bekannter machen und mit dem Erlös von der Versteigerung des Fohlens helfen wir auch finanziell. Wir sind sehr gerne Gastgeber dieser Aktion für yeswecan!cer und hoffen, zum weiteren Gelingen unseren Beitrag für diese Selbsthilfegruppe beizutragen."

Original-Content von: yeswecan!cer, übermittelt durch news aktuell