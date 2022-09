CALZEDONIA

Internationale Stars zu Gast bei Calzedonia

Paris

Als Auftakt zur Pariser Fashion Week feierte das Label Calzedonia im majestätischen Palais Brongniart die Vielfalt der Legwear auf spektakuläre Art und Weise. Zu den prominenten Gästen des fulminanten Events "CALZEDOMANIA" zählten Shay Mitchell, Laetitia Casta, Chiara Ferragni, Anna dello Russo, Leonie Hanne, Pamela Reif und viele mehr.

Mit "CALZEDOMANIA - A Legs' Celebration" hat Calzedonia die Herzen der Pariser Fashion Welt im Sturm erobert. In der einzigartigen Atmosphäre der Pariser Modewoche feierte das Legwear Label aus Verona seine ikonischen Styles in einem spektakulären Mix aus Faszination und Popkultur, mitten in der atemberaubenden Ville Lumière.

Mit über 215 Calzedonia Stores im Land war Frankreich die ideale Wahl für eine Veranstaltung, die den weltweit führenden Akteur in Sachen Legwear zelebrierte. Insgesamt verfügt der Strumpfhosen-Spezialist über 2.100 Verkaufspunkte in 53 Ländern (davon 600 in Italien) und E-Commerce-Kanäle in 35 Ländern.

Vor der atemberaubenden Kulisse des Pariser Palais Brongniart entdeckten die Gäste Raum für Raum alle Facetten der glamourösen Marke und genossen einen unvergesslichen Abend. Hinter der Nachbildung einer überdimensionalen Eingangstür einer Calzedonia Boutique warteten Licht- und Spiegelspiele, ein Unendlichkeitsraum, Kaleidoskop-Effekte und Performances von über sechzig Tänzern, Akrobaten und Majoretten. Konzipiert und umgesetzt wurde die Veranstaltung "CALZEDOMANIA - A Legs' Celebration" von Villa Eugénie. Die Kreativagentur von Etienne Russo ist seit über dreißig Jahren bekannt für ihre originellen Inszenierungen von Shows und Events auf der ganzen Welt.

Zu den prominenten Gästen zählten Schauspielerin Shay Mitchell, die Models Laetitia Casta und Tina Kunakey, Mode-Ikone Anna dello Russo, Influencerinnen Chiara Ferragni, Leonie Hanne, Pamela Reif, Farina von Novalanalove, Soulin Omar und viele mehr.

Im Mittelpunkt des Events stand die neue Kollektion von Calzedonia. Ikonische Modelle, die seit der Gründung des Labels 1986 alle Kundinnen überzeugen wurden unter Verwendung nachhaltiger Garne neu aufgelegt. Aber auch Styles mit Animal-Prints oder Polka Dots, in Knallfarben oder in Netz-Optik wurden präsentiert. Außerdem gab es eine Vorschau auf die festlichen Looks der Special Edition, die Anfang Dezember in die Läden kommen wird. Hier darf sich auf glitzernde Strumpfhosen und Leggings mit Strasssteinen, Glitzereinsätzen, korsettartigen Crossover-Bändern und mehr gefreut werden.

