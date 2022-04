Fruit Vegetables Europe

Millionen Europäer kennen bereits die #longlifechallenge und Tausende haben sich bereits der gesünderen Herausforderung angeschlossen: mehr körperliche Aktivität und fünf Stück Obst und Gemüse pro Tag

Madrid, Spanien (ots)

Der Einführungsspot hat mehr als 25 Millionen Menschen erreicht und fast 10 000 Menschen haben sich in den sozialen Medien der #longlifechallenge angeschlossen.

Nach Angaben der WHO bewegt sich mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung nicht genug und nur 14,3 % der Europäer essen fünf Stück Obst und Gemüse pro Tag. Dies führt zu erhöhten Gesundheitsrisiken.

Fünf Olympiamedaillengewinner sind das Aushängeschild dieser Kampagne und beteiligen sich mit Tipps und Rezepten, die der europäischen Bevölkerung Ratschläge zur Verbesserung ihres Lebensstils geben sollen.

Die gesündeste Herausforderung Europas ist bereits in vollem Gange und wurde nie besser beschrieben. In nur 3 Monaten seit dem Beginn haben sich fast 10 000 Anhänger der Herausforderung in den sozialen Netzwerken angeschlossen. Es handelt sich um das neue europäische Förderprogramm "CuTE Healthy - Cultivating a Healthy Europe with Fruit and vegetables from EUROPE" (2021-2023), das von FruitVegetablesEUROPE ins Leben gerufen wurde und dessen Ziel es ist, den Verzehr von Obst und Gemüse im Rahmen einer guten Ernährung zu steigern und einen gesellschaftlichen Trend zu schaffen, mindestens fünf Stück Obst und Gemüse pro Tag, wie von Experten empfohlen, zu sich zu nehmen.

Zusätzlich zu den Tausenden von Nutzern, die sich der #Longlifechallenge angeschlossen haben, hat der Kampagnenspot 25 Millionen Menschen erreicht und mehr als 115.000 haben die Website https://longlifechallenge.eu/ besucht, auf der Tipps und Rezepte zur erfolgreichen Bewältigung dieser Herausforderung, die für Gesundheit steht, vorgestellt werden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) essen nur 14,3 % der europäischen Verbraucher fünf oder mehr Stücke Obst und Gemüse pro Tag, und sie warnen, dass ein niedriger Verzehr dieser Lebensmittel das Krankheitsrisiko erhöht. Darüber hinaus bewegt sich mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung nicht genug. Zwei Gesundheitsprobleme, die mit der #Longlifechallenge angesprochen werden sollen.

In den nächsten drei Jahren wird in den vier Zielländern (Spanien, Frankreich, Deutschland und Belgien) eine Werbekampagne im Fernsehen, in der Außenwerbung und an den Verkaufsstellen durchgeführt. Außerdem werden verschiedene Herausforderungen in den sozialen Netzwerken und Public-Relations-Aktionen durchgeführt. Alles mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Notwendigkeit zu schärfen, 5 Stück Obst und Gemüse pro Tag zu verzehren, um ein längeres und gesünderes Leben zu führen.

Die Kampagne läuft unter dem Motto "WETTBEWERB FÜR EIN BESSERES LEBEN durch den Verzehr von mindestens 5 Stück Obst- und Gemüse pro Tag... Machen Sie mit bei der #longlifechallenge".Die veröffentlichten Inhalte werden auch darum konkurrieren, uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Saison des für die Kampagne ausgewählten Obstes und Gemüses ist also der Schlüssel, um zu wissen, wie man das Beste aus ihnen herausholen kann. Jede der 7 Obst- und Gemüsesorten, die Teil der Kampagne sind, hat ihre eigene Saison:

Orange: Zwischen Oktober und Mai

Clementine: Von Oktober bis Januar

Mandarine: Zwischen Oktober und April

Brokkoli: Das ganze Jahr über

Grüner Spargel: Von Februar bis Juni

Polnischer Apfel: Das ganze Jahr über verfügbar

Heidelbeere: Zwischen Juli und September

Erdbeeren aus Frankreich: Von März bis Oktober

Olympische Unterstützung für die gesamte Kampagne

Während der drei Jahre Laufzeit der #longlifechallenge werden die 5 Olympiamedaillengewinner, die das Projekt sponsern, mit Rat und Tat helfen, alle europäischen Haushalte zu erreichen. Zu sehen sind konkret olympische Athleten wie die Spanierin Ona Carbonell (die Frau mit den meisten Medaillen in der Geschichte der Schwimmweltmeisterschaften);die Spanierin Lydia Valentín (Olympiasiegerin in London 2012,); der Franzose Florent Manaudou (Silbermedaillengewinner über 50 m Freistil bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio; der Deutsche Sebastian Brendel (Bronzemedaillengewinner im Zweier-Canadier in Tokio 2020) und die polnische Radrennfahrerin Maja Wloszczowska (Silbermedaillengewinnerin in Río de Janeiro 2016 auf dem Mountain-Bike), die die Werbekampagne als Meinungsführer unterstützen werden.

Die Initiative wird vom "CuTE Healthy"-Konsortium gefördert, das sich aus FruitVegetablesEUROPE und nationalen Obst- und Gemüseverbänden aus Spanien, Frankreich und Polen zusammensetzt: Comité de Gestión de Cítricos (Verwaltungsausschuss für Zitrusfrüchte - CGC), AOPn Fraises de France (Nationaler Verband der französischen Erdbeererzeuger), Más Brócoli (spanischer Verband Mehr Brokkoli), Polnischer Verband der Erzeugergemeinschaften für Obst und Gemüse - KZGPOiW und Interprofesional del Espárrago Verde de España (spanischer berufsübergreifender Verband für grünen Spargel). Die Maßnahmen werden sich auf vier Zielländer konzentrieren: Belgien, Deutschland, Frankreich und Spanien.

Über FruitVegetablesEUROPE

FruitVegetablesEUROPE wurde vor 60 Jahren gegründet und ist der europäische Obst- und Gemüseverband, der sich für europäisches Obst und Gemüse einsetzt und es vertritt und fördert. Mit Sitz in Brüssel tritt FruitVegetablesEUROPE als Bindeglied zwischen den verschiedenen Parteien in der Industrie und den verantwortlichen Politikern der europäischen Institutionen auf und gibt der europäischen Obst- und Gemüseindustrie eine Stimme. Die Mitglieder von FruitVegetablesEUROPE sind nationale und regionale Föderationen und Vereinigungen (vor allen Dingen Herstellerorganisationen und-verbände) und Unternehmen der wichtigsten Herstellungsländer von Obst und Gemüse in der EU (Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Portugal und Spanien).

https://eucofel.eu/

