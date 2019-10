Senseforce GmbH

IIoT-Spezialist Senseforce stellt Version 2.0 seiner Komplettlösung vor

Dornbirn

Senseforce (https://senseforce.io/), der Industrial IoT-Standard aus dem Anlagen- und Maschinenbau, etabliert sich mit einem neuen Release weiter im Bereich der Out-of-the-box-Lösungen für den industriellen Mittelstand. Das Update macht es Unternehmen nun noch leichter, Maschinen zu vernetzen und ihr Angebot an digitalen Services zu erweitern. Mit dem Release verbessert Senseforce, neben zahlreichen neuen Features wie der Unterstützung von Edge- und Fog-Computing und der Mobile-Optimierung, vor allem die Anwenderfreundlichkeit und erweitert die Interoperationalität.

Low-Code-Ansatz macht neueste Technologien zugänglich

Unternehmen aus dem Mittelstand haben oft spezifische Anforderungen an ihre Software, doch aufgrund von fehlenden Ressourcen sind Anpassungen oft nicht ohne weiteres umsetzbar. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn dadurch nicht zeitnah auf neue Kundenwünsche oder geänderte Umstände reagiert werden kann. Durch den Data App Builder von Senseforce können Unternehmen Drill-Down-Anwendungen mit parametrisierten Dashboards, umfangreichen Bibliotheken, Analytics und statistischen sowie Machine Learning-Modelle erstellen, ohne dass dafür Programmierkenntnisse nötig sind. Graphische Formeleditoren und intuitive Visualisierung erleichtern Berechnungen, statistische Auswertungen und die Erstellung von Automatismen für alle Mitarbeiter im Unternehmen.

Interoperationalität mit über 1.500 Drittanbieter-Applikationen

Das Update ermöglicht die Integration in bestehende IT-Systeme und die Anbindung von mehr als 1.500 Drittanbieter-Applikationen. Über die grafische Konfiguration von Zielsystemen und Trigger-Bedingungen wird dabei der Programmieraufwand bewusst gering gehalten. Dies macht Senseforce zum unkomplizierten Kontrollzentrum der Digitalisierungsstrategie in Unternehmen und verringert außerdem die Gefahr des Vendor Lock-in. Mit Senseforce 2.0 lassen sich problemlos Analytics-Funktionen von Senseforce in das firmeneigene ERP-System integrieren und Maschinendaten in spezifische Berichte für externe Partner einfügen. Durch die Definition von Triggern in Kombination mit der erweiterten Interoperationalität lassen sich vielfältige Prozesse automatisieren.

Mehr Kontrolle über die Edge durch Data-Routing

Um Anlagen und Maschinen digital aufzuwerten, bietet Senseforce 2.0 modernes Data-Routing. So lassen sich Maschinendaten auf Attributionsebene, einzeln oder gruppenweise direkt zwischen der Edge und sämtlichen Umgebungen der Unternehmensarchitektur hin und her bewegen. Auf Cloud-Ebene kann das Automatisierungs-Framework mit über 1.500 Drittanbieter-Integrationen genutzt werden, um angereicherte, aggregierte und analysierte Daten flexibel an jedes beliebige Ziel zu senden. Das bietet Unternehmen die Flexibilität, die benötigt wird, um die Data Governance-Anforderungen von Kunden zu erfüllen. Die Edge-Plugin-Infrastruktur sammelt Daten aus verschiedenen Steuerungs- und Automatisierungssystemen, beispielsweise aus SIEMENS S7 und SINUMERIK sowie HEIDENHAIN oder FANUC. Außerdem können zahlreiche normierte Schnittstellen wie OPC UA, REST oder SQL ausgelesen und die Daten über MQTT oder SQL an verschiedene Datensenken übermittelt werden.

Senseforce adressiert mit seiner Digitalisierungslösung den industriellen Mittelstand und wurde dafür bereits mit dem österreichischen Staatspreis als "Born Global Champion" in der Kategorie "Deep Tech" ausgezeichnet. Besonders die Anwenderfreundlichkeit, die mit der Komplettlösung geboten wird, ist für die digitale Strategie von kleinen und mittelständischen Unternehmen entscheidend. Durch den Low-Code-Ansatz lässt sich die Lösung nicht nur innerhalb kürzester Zeit in Unternehmen einrichten, sondern sie setzt auch für die Nutzung im Alltag keinerlei Programmierkenntnisse bei den Anwendern voraus. So können Mitarbeiter aus verschiedensten Abteilungen die Software an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und moderne Features zur Verwaltung von Daten nutzen. "Wir haben Senseforce bereits eine Weile im Einsatz und sind vor allem von der einfachen Handhabung begeistert", kommentiert David Moosbrugger, CTO der Hans Künz GmbH. "Durch die schnelle und einfache Integration sowie die ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit sind wir in der Lage, unsere Prozesse weiter zu optimieren und unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten."

Andreas Nigg, CTO bei Senseforce, erklärt: "Wir haben viel Arbeit in das Release gesteckt, um unseren Technologie-Stack weiter auszubauen. Mit Verbesserungen im Bereich Edge-Computing und der Anbindung aller wichtiger Standards im Bereich SPS, den relevanten Cloud-Anbietern sowie unzähligen Drittanbieter-APIs, bieten wir unseren Kunden entscheidende Vorteile."

"Das Team hat hervorragende Arbeit geleistet. Wir bekommen viel positives Feedback aus der Industrie und von unseren Kunden. Obwohl sich Verfahrenstechniken stark unterscheiden, gibt es im Maschinen- und Anlagenbau viele Synergien bei den User Cases im Bereich IoT. Durch unser Out-of-the-Box-Produkt lösen wir eine Reihe von Use Cases, vom Maschinenbau bis zum Shopfloor," ergänzt Michael Breidenbrücker, Gründer und CEO von Senseforce.

Über Senseforce

Senseforce ist der IIoT-Standard aus dem Anlagen- und Maschinenbau und bietet Kunden eine Plattform-as-a-Service-Lösung für die Umsetzung und Verwaltung von Industrial IoT-Projekten. Unter Einsatz von anwenderfreundlichen Low-Code- sowie Plug-and-Play-Ansätzen werden Daten für die produzierende Industrie verständlich gemacht. Senseforce ermöglicht Herstellern damit die Nutzung des vollen Potenzials industrieller Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Schwachstellenanalyse und Maintenance über Informationen zur Maschinen- und Komponentenleistung bis hin zur Entwicklung neuer Produkte. Die Lösung lässt sich flexibel, schnell und kostentransparent in alle gängigen IT-Infrastrukturen integrieren und bietet eine bedarfsgerechte Datenverwaltung nach höchsten Sicherheitsstandards. Namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, darunter die IMA-Schelling, ZF Friedrichshafen AG, Conductix-Wampfler, Zünd Systemtechnik AG und die Künz GmbH vertrauen auf den IIoT-Standard von Senseforce. Das Unternehmen wurde 2016 von Michael Breidenbrücker gegründet und beschäftigt am Hauptsitz in Dornbirn, Österreich, 13 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter https://senseforce.io/.

