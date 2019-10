Welcomegroups.com

Plattform für Gruppenbuchungen: WelcomeGroups.com startet in Österreich

Wien

Touren & Aktivitäten, Führungen, Musicals und Übernachtungen können Gruppen jetzt ganz einfach online buchen. Zum Start sind bereits 22 Städte verfügbar - drei davon in Österreich.

Der Markt für Gruppenreisen hat allein im deutschsprachigen Raum eine Größe von über 2 Mrd. EUR. Gleichzeitig werden in diesem spannenden Segment nicht einmal 10% aller Reisen online gebucht. Das hat mehrere Gründe: Einerseits ist der Beratungsaufwand bei Gruppen deutlich größer. Andererseits haben die üblichen Buchungsplattformen oft Obergrenzen von rund 10 Personen. Ein Gruppenbesteller muss sich entweder in das Korsett einer Pauschalreise zwängen oder alle Leistungsträger einzeln anfragen, auf Angebote warten, vergleichen und dann auch einzeln buchen und bezahlen.

Nun aber gibt es WelcomeGroups: Über das Portal können schon heute die gängigsten Angebote für Gruppen ab 10 Personen in den beliebtesten Zielen Europas online bestellt werden. Schon zum Start sind 22 Ziele mit Hunderten von Gruppenangeboten verfügbar - darunter Berlin, München, Amsterdam, Prag und Venedig. Auch in Österreich sind Unterkünfte und Aktivitäten in drei Städten verfügbar, nämlich Wien, Salzburg und Graz.

"WelcomeGroups ergänzt auf zeitgemäße Weise unseren bewährten Service für Gruppenbesteller im Gruppenreisesegment", meint Stephanie Ulbrich, Chief Operating Officer des Gruppenreise-Portals. "Mit unserer jahrelangen Erfahrung und unserem Know-how stehen wir unseren Kunden aber auch weiterhin per E-Mail und telefonisch für Beratung und maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung. Egal ob für Vereine, Schulklassen, Betriebsausflüge, Musicalreisen oder kleinere Busreiseveranstalter."

Das in Berlin ansässige Startup gehört zur Herden Tours & Tickets GmbH, welche seit 20 Jahren Gruppenservices vermittelt und mit dem neuen Angebot den Bereich Gruppenreisen digitalisiert, in Kooperation mit der ÖMA GmbH in Wien.

Das Angebot von WelcomeGroups wächst stetig. Weitere Ziele, Gruppenaktivitäten und Gruppenhotels kommen laufend dazu. Anfragen von Tourenanbietern, Hotels und Busunternehmen, die gerne bei WelcomeGroups vertreten sein möchten, sind jederzeit willkommen.

WelcomeGroups / Herden Tours & Tickets GmbH

Stephanie Ulbrich

