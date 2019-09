Spielberg Solutions

Im Jahr 1969 gründete Dieter Spielberg das gleichnamige Unternehmen, später Spielberg Solutions, mit Standort im Duisburger Süden. Zunächst etablierte sich Spielberg als einer der deutschen Marktführer für Pflege und Wartung von IBM-Lochkartensystemen. Die Einführung des ersten digitalen Mikrofilmscanners im Jahr 1989 stellte den ersten Meilenstein der Firmengeschichte dar. "Die Scanner haben uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet, weil wir die analogen Informationen nun in die digitale Form umwandeln konnten", erinnert sich Geschäftsführer Sascha Freiburg. Fortan spezialisierte sich das Unternehmen auf das Management digitaler Daten.

Mit ScanFile entwickelte Spielberg Solutions im Jahr 1994 seine erste Dokumenten-Management-Lösung, die inzwischen in der neunten Generation existiert. 2003 folgte FileDirector, ein Programm, das den großen Papierarchiven in Unternehmen ein Ende setzt. Mit der Software können unter anderem alle Office-Dokumente erfasst, mit verschiedenen Schlagworten versehen und sicher abgespeichert werden. Wird das Dokument zu einem späteren Zeitpunkt wieder benötigt, hilft die Volltextsuche des FileDirectors, die Dokumente mit einem Klick wieder zu finden.

Seit 20 Jahren leitet der gebürtige Duisburger Sascha Freiburg das Unternehmen. Seine Begeisterung für Computer entdeckte Freiburg schon in der Schulzeit, als seine Schule einen VC 64 zu Lernzwecken anschaffte. Bis heute unterstützt er neben seinen Geschäftsführertätigkeiten die Kollegen aus der Entwicklung.

Software aus Duisburg im weltweiten Einsatz

Freiburg expandierte mit Spielberg Solutions zunehmend in den internationalen Markt. "Ich bin sehr stolz darauf, dass es uns als kleines, technisch versiertes Team gelungen ist, ein weltweites Netz an Kunden aufzubauen", erklärt der 49-Jährige. "Das führe ich auch auf die multikulturellen Einflüsse des Ruhrgebiets zurück. Unsere fünf Muttersprachler im Unternehmen helfen uns dabei, internationale Kontakte zu pflegen." Heute zählt das IT-Unternehmen über 7.000 Installationen weltweit. Von Brasilien bis Papua-Neuguinea verwalten Kunden aus über 20 Ländern ihre Daten mit der Software von Spielberg.

Mit der wachsenden Zahl der Kunden stieg der Bedarf, weitere Standorte aufzubauen. 2005 eröffnete Spielberg Solutions die erste Tochterfiliale in England. Vor sechs Jahren kamen Niederlassungen in Moers und Brasilien hinzu. Den Geschäftssitz von Duisburg aus an einen anderen Standort zu verlegen, kam für Spielberg aber nie in Frage. "Wir haben uns in Duisburg als attraktiver und expandierender Arbeitgeber etabliert und bieten Menschen aus dem Ruhrgebiet Jobs. In der Umgebung gibt es viele Fachkräfte im Software-Bereich und derzeit haben wir auch Stellen in der IT ausgeschrieben", erklärt Freiburg.

Die internationale Ausrichtung des Unternehmens spiegelt sich auch in Freiburgs Arbeitsalltag wider: Rund acht Wochen pro Jahr verreist der Geschäftsführer zu Distributoren und Endkunden in der ganzen Welt. Zu Kundenterminen in den Niederlanden oder in Frankreich fliegt der Hobby-Pilot gerne selber.

Die Spielberg Solutions GmbH ist ein international führender Anbieter von elektronischen Datenverwaltungssystemen. Über 7.000 Installationen von Spielberg sind derzeit weltweit im Einsatz. Mit FileDirector bietet das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg eine innovative und zuverlässige Electronic-Content-Management-Lösung für Unternehmen jeder Größe bis hin zum Großkonzern an. Spielberg wurde 1969 als Experte für die Pflege und Wartung von IBM-Lochkartensystemen gegründet. Seit 1989 ist das Unternehmen auf das Management digitaler Daten spezialisiert. Spielberg beschäftigt 20 Mitarbeiter, einen Großteil davon in den Bereichen Softwareentwicklung und Support. Gemeinsam mit seinen Partnern ist Spielberg Solutions aktuell auf fünf Kontinenten vertreten und betreibt mehrere Niederlassungen in fünfzehn Ländern.

