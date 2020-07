MTR Rechtsanwälte

Fusionen und Übernahmen: Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, ins Ranking "Deutschlands Beste Anwälte" aufgenommen

Köln (ots)

Jedes Jahr zeichnet das Handelsblatt "Deutschlands Beste Anwälte" aus. In diesem Jahr wurde Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, in das Ranking für das Rechtsgebiet "Fusionen und Übernahmen" aufgenommen.

Wer sind Deutschlands Beste Anwälte in den unterschiedlichen Rechtsgebieten? Dieser Frage geht das Handelsblatt in Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers Jahr für Jahr nach. Best Lawyers führt dazu unter Anwälten Befragungen zur Reputation ihrer Kollegen durch. Sie erklären auch, wen sie empfehlen würden, wenn sie ein Mandat selbst nicht annehmen können.

Gerade das macht das Ranking so wertvoll. Es zeigt auch den Respekt der Anwälte anderer Sozietäten für die Qualität der Arbeit ihrer Kollegen. So weiß Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, es zu schätzen, dass er in diesem Jahr in das Ranking für "Deutschlands Beste Anwälte 2020" für das Rechtsgebiet "Fusionen und Übernahmen" aufgenommen und empfohlen wurde.

Die Aufnahme in das Ranking für das Rechtsgebiet "Fusionen und Übernahmen" fällt dabei in eine Zeit, in der gerade im M&A-Bereich durch die Corona-Pandemie außergewöhnliche Anforderungen erfüllt werden müssen und sich die Arbeit durch die Kontaktbeschränkungen stark verändert hat. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Qualität der Betreuung der Mandanten unter den veränderten Bedingungen nicht gelitten hat und auch künftig nicht leiden wird.

https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/ma.html

MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.

