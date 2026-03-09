Dogorama GmbH

Hunde-Urlaubs-Ranking 2026!

Das sind die 10 beliebtesten Urlaubsorte für Hundehalter!

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und in Millionen Haushalten beginnt die Urlaubsplanung. Pünktlich zum Start der Reisesaison rückt für die rund 10,6 Millionen Hundehalter in Deutschland eine entscheidende Frage in den Fokus: Darf die Fellnase mitkommen? Eine aktuelle Umfrage der Hundeplattform Dogorama unter über 2.000 Tierhaltern belegt eindrucksvoll, dass der Vierbeiner im Urlaub nicht mehr wegzudenken ist. Das Ergebnis ist eindeutig: Über 93 % der Befragten nehmen ihren Hund mit in die Ferien - schließlich lässt man Familie nicht zurück.

Die Top 10 Regionen: Wo Deutschlands Hunde am liebsten Urlaub machen

Basierend auf den Auswertungen der Dogorama-Community kristallisieren sich klare Favoriten heraus. Vor allem die Kombination aus Wasser, Natur und Freiheit macht diese Regionen zu den gefragtesten Zielen des Jahres:

Ostsee: Der absolute Spitzenreiter mit endlosen Hundestränden. Nordsee: Perfekt für Wattwanderungen mit Vierbeiner. Allgäu (Alpen): Das Paradies für aktive Bergwanderer. Zeeland (Niederlande): Die grenznahe Top-Adresse für Strandfans. Bayerischer Wald: Weite Wälder und maximale Ruhe. Tirol (Österreich): Hundefreundliche Almen und klare Bergseen. Mecklenburgische Seenplatte: Ideal für Urlaub am und auf dem Wasser. Schwarzwald: Wanderglück pur in Deutschlands Südwesten. Gardasee (Italien): Mediterranes Flair für Sonnenanbeter mit Hund. Harz: Mystische Wälder und abwechslungsreiche Routen.

Heimaturlaub ist besonders beliebt: Ostsee und Nordsee führen das Ranking an.

Die räumliche Nähe und die gute Erreichbarkeit machen Deutschland mit 54,7 % zum unangefochtenen Reiseziel Nummer eins. Besonders die Küstenregionen und der Süden Deutschlands haben sich als "Hunde-Hotspots" etabliert.

Europäisches Ausland: Holland und Österreich auf dem Treppchen

Wer die Grenze überquert, sucht meist nach weitläufigen Stränden oder Wanderparadiesen. Die Niederlande belegen mit 11,2 % den zweiten Platz im Gesamtranking, wobei die Regionen Zeeland und Nordholland besonders hervorstechen. Auf dem dritten Platz liegt Österreich (7,6 %), das vor allem mit Tirol und dem Salzburger Land punktet, wo es viele hundefreundliche Almhütten gibt.

Dicht dahinter folgen Italien - insbesondere der Gardasee und Südtirol - sowie Dänemark, das vor allem in Nord- und Westjütland durch liberale Hunderegelungen an den Stränden überzeugt.

Anreise und Unterkunft: Flexibilität ist Trumpf

Die Wahl des Verkehrsmittels wird maßgeblich vom Wohlbefinden des Tieres bestimmt. Über 80 % der Reisenden nutzen das eigene Auto, um flexibel zu bleiben und dem Hund unnötigen Stress durch Flugreisen oder starre Fahrpläne zu ersparen. Rund 10 % setzen auf das Wohnmobil.

Bei der Unterkunft bevorzugen fast zwei Drittel (65 %) ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung. "Hier genießen Mensch und Hund mehr Freiraum und Ruhe als in Hotels, die oft durch Zusatzgebühren oder strenge Regeln die Urlaubsfreude trüben", so die Studienautoren.

Fazit: Der "Hundeurlaub" ist kein Nischentrend mehr, sondern ein relevanter Wirtschaftsfaktor für den Tourismus. Regionen, die auf Hundestrände, Wanderwege ohne Leinenzwang und transparente Regeln setzen, gewinnen das Herz der Halter eindeutig.

Über Dogorama

Dogorama ist eine der führenden Plattformen für Hundehalter im deutschsprachigen Raum. Die App bietet mit ihrer aktiven Community Unterstützung im Alltag - von der Giftköder-Warnung bis zur Suche nach hundefreundlichen Orten.

