Juwelo ehrt den Pionier der Welt der Edelsteine am 21.9.2019 mit eigener TV Show

G.F. Kunz gilt als der Pionier der Edelsteinwelt. Ohne ihn wäre der moderne Edelsteinhandel nicht der, der er heute ist. Aus diesem Grund ehrt Juwelo den Pionier der Welt der Edelsteine mit einer eigenen TV Show. In dem Monat, in dem G.F. Kunz seinen 163. Geburtstag feiern würde, widmet Juwelo ihm am 21. September von 19 bis 0 Uhr eine eigene Sendung. Den Zuschauer erwarten nicht nur die Edelsteine, die durch G.F. Kunz entdeckt wurden, sondern auch lehrreiche Hintergründe zu ihrer Herkunft.

Würde man heute eine Ruhmeshalle der Gemmologie ins Leben rufen, wäre George Frederick Kunz mit ziemlicher Sicherheit unter den Ersten, die dort geehrt würden. Der moderne Edelsteinhandel wäre ohne ihn nicht das, was er heute ist.

Eine Auswahl an Edelsteinen zusammenzustellen, die in Verbindung zu G. F. Kunz aufweisen, ist leicht. Er entdeckte den Morganit und Rhodolith und noch zu seinen Lebzeiten wurde der neuentdeckte Kunzit nach ihm benannt. Das umfassende Wirken G. F. Kunz' in der Welt der Edelsteine ist umso beeindruckender, wenn man seinen Werdegang betrachtet.

G. F. Kunz wurde als Kind von Immigranten aus Deutschland und der Schweiz im Jahr 1856 in New York geboren. Sein Werdegang als ein von seiner Neugier getriebener Autodidakt begann bereits in seiner Jugend. Seine auf Wanderungen in den Bergen des benachbarten Bundesstaates New Jersey zusammengetragene Gesteinssammlung verkaufte er im Alter von 20 Jahren an die Universität von Minnesota. Im Alter von 23 Jahren wurde er zum Edelsteinexperten des New Yorker Nobeljuweliers Tiffany & Co berufen - eine Stelle, die er von nun an zeit seines Lebens ausfüllen sollte. Während dieser Zeit forschte er nicht nur weiter, sondern half dabei, Standards für den Edelsteinhandel zu formulieren, die bis heute genutzt werden. Sei es die Definition des Metrischen Karats oder die Zusammenstellung der Geburtssteine, G. F. Kunz war an allem beteiligt.

Interessenten und Liebhaber von echten Edelsteinen bekommen am 21. September zwischen 19:00 und 0:00 Uhr sowie rund um die Uhr auf www.juwelo.de einen intensiven Einblick in die Welt der Edelsteine.

