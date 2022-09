europaper GmbH

Linerless Etiketten: europaper führt neue Produktlinie im Online-Shop ein

Nach dem Launch seines Online-Shops im Juli dieses Jahres führt der Großhändler von Papier- und Etikettenrollen europaper neue und umweltschonende Produktinnovationen ein. Mit den coreless-Produkten und den Thermo-Waagenrollen für Mettler und Bizerba Waagen hatte europaper seinen Kundenstamm bereits vergrößern und neue Zielgruppen ansprechen können. Zu seinen Kunden zählen inzwischen große Unternehmen wie burgerme oder Franchisepartner von McDonalds. Neben dem exklusiven Vertrieb von kernlosen Bonrollen, erweitert der Großhändler sein Sortiment nun um eine weitere nachhaltige Produktlinie. Im coreless-Shop erhalten Kunden künftig selbstklebende Linerless Etiketten, die Materialkosten senken und Ressourcen schonen.

Neue Produktlinie im coreless-Shop für weitere Zielgruppen

Linerless Etiketten kommen seit einigen Jahren immer mehr zum Einsatz und erfreuen sich steigender Beliebtheit. Ihre Bedeutung auf dem europäischen Markt wächst und das liegt nicht zuletzt an den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. In seinem Online-Shop bietet europaper die Etiketten mit einer Rollenbreite von 57 Millimetern und einer Lauflänge von 65 Metern an. Der Kerndurchmesser der Rollen beträgt 40 Millimeter und das bedruckbare Material besteht aus Linerless Direct Thermal TC80 HQ White, einem Thermopapier, das phenolfrei ist. Die Linerless Etiketten eignen sich für Bizerba Waagen mit Linerless Druckern. Mittels klassischem Thermodirekt-Druck kann das Thermopapierband an einer gezackten Kante abgerissen und auf Verpackungen aufgeklebt werden. Durch den Vertrieb der Linerless Etiketten erschließt europaper weitere neue Zielgruppen, wie zum Beispiel Metzgereien, Obst-, Gemüse- sowie Lebensmittelhändler.

Linerless Etiketten als nachhaltige Alternative zu klassischen Etiketten

Wie bei seinen anderen Produktinnovationen setzt der Marktführer im Großhandel von Papierrollen auch bei der neuen Produktlinie auf Nachhaltigkeit. Im Unterschied zu den sonst üblichen selbstklebenden Etiketten sind die Linerless Etiketten auf der Oberfläche mit einer kleberabweisenden Schicht versehen. Das Trägermaterial, ein Papier oder eine Kunststofffolie mit einer dünnen Silikonschicht (Release Liner), ist nicht notwendig, da das Material nicht aufeinander klebt. Zudem sind die Linerless Etiketten im coreless-Shop ohne Stanzung erhältlich, wodurch Etikettenlänge und Druckformat variabel sind. Durch den Verzicht auf Release Liner und Stanzgitter werden bei der Herstellung zudem weniger Rohstoffe benötigt und es fällt deutlich weniger Restmüll an. Auf diese Weise ergeben sich bei den Materialkosten Einsparpotenziale von 30 Prozent und pro Rolle können 30 bis 40 Prozent mehr Etiketten produziert werden. Das wiederum reduziert sowohl den Lagerplatz für die gleiche Anzahl von Etiketten als auch den Rollenwechsel. Damit sind die Linerless Etiketten von europaper eine ebenso kostengünstige wie umweltfreundliche und ressourcenschonende Alternative zu klassischen Etiketten.

Über die europaper GmbH

Der Großhändler von Papier- und Etikettenrollen bedient mit seinem vielfältigen Produktangebot mehr als 120.000 Kunden und hat sich in seiner noch jungen Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2001 zu einem der Marktführer in ganz Europa entwickelt.

