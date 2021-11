Blanc Hygienic Solutions GmbH

Blanc Hygienic Wissensmagazin: Vom Fachwissen der Hygieneexperten profitieren

Neckarbischofsheim (ots)

Blanc Hygienic Solutions steht für jahrzehntelange Erfahrung im Hygienemanagement. Dabei legt das Unternehmen aus Neckarbischofsheim nicht nur Wert auf Qualitätsprodukte, sondern auch auf eine ausgezeichnete Beratung. Das Branchen-Know-how an ihre Kundschaft weiterzugeben und sie vom Fachwissen der Hygieneexperten profitieren zu lassen, ist dem Spezialisten für Wasch- und Arbeitsraumhygiene ein besonderes Anliegen. Neben dem ausgeprägten Service- und Beratungsansatz, der den Kunden einen transparenten Zugang zum Markt verschaffen soll, setzt die Blanc Hygienic Solutions GmbH dabei außerdem auf ein qualitativ hochwertiges Wissensmagazin auf ihrer Webseite.

Echter Mehrwert durch Expertenwissen

Hygiene ist ein allgegenwärtiges Thema: Besonders in der aktuellen Pandemie-Zeit kommt den richtigen Hygienemaßnahmen für jedermann eine übergeordnete Rolle zu. Während in einigen Bereichen die strikte Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, sind grundlegende Maßnahmen in anderen Lebensbereichen ausreichend.

Ob individuelle Hygienepläne für den eigenen Betrieb, Hilfestellung für eine hygienische Reinigung der privaten Küche oder Ratgeber zur Krankheitsprophylaxe - die Blanc Hygienic Solutions GmbH unterstützt ihre Kunden durch hilfreiche Tipps und Anleitungen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen rund um das Hygienemanagement. In Form eines Online-Magazins können Besucher auf www.blanc-hygienic.de/magazin/ von der langjährigen Expertise und Erfahrung des Hygienespezialisten profitieren.

"Ein optimales Hygienemanagement sorgt dafür, dass diverse Regelungen hinsichtlich Hygiene und Desinfektion überblickt und eingehalten werden können. Das richtige Händewaschen zuhause gehört ebenso dazu wie der Infektionsschutz in Laboren und medizinischen Einrichtungen. Wir möchten unseren Kunden in allen Bereichen unterstützend zur Seite stehen und durch exklusives Fachwissen zur Optimierung der Hygienestandards beitragen", so die Blanc Hygienic Solutions. Neben dem allgemeinen Hygienemanagement in unterschiedlichen Branchen und der Betriebshygiene gehören etwa auch die Hygiene und der Hautschutz im Alltag zu den im Online-Ratgeber behandelten Themengebieten. Die Bereiche Reinigung, Desinfektion, Hautschutz und Trocknung nehmen im Rahmen des Hygieneprogramms auch im Magazin eine übergeordnete Rolle ein.

Aktueller Bezug zu Corona-Themen

Die Experten der Blanc Hygienic Solutions GmbH legen neben den allgemeingültigen Themen außerdem Wert auf Tipps und Tricks zur aktuellen Pandemie-Situation: "Es ist uns wichtig, auch im Online-Ratgeber stets am Puls der Zeit zu sein und unsere Kunden in dieser schwierigen Zeit durch unser Wissen zu unterstützen." So finden sich auf www.blanc-hygienic.de/magazin/ etwa Beiträge zur Reduzierung der Ansteckungsraten am Arbeitsplatz durch die richtigen Hygienemaßnahmen.

Universelle Maßnahmen zum Infektionsschutz werden hier durch konkrete Schutzmaßnahmen für verschiedene Bereiche wie Büros, Einzelhandel und Gesundheitswesen ergänzt sowie Hilfestellung bei der individuellen Maßnahmenumsetzung geleistet. Auch die Erstellung von individuellen Hygienekonzepten für Veranstaltungen und Unternehmen findet im Ratgebermagazin Erwähnung. Als wichtiger Baustein für den Infektionsschutz gelten diese oftmals aus ausschlaggebend für die Durchführung eines Events oder Öffnung eines Unternehmens. Blanc Hygienic Solutions steht seinen Kunden als starker Partner im Hygienemanagement zur Seite und informiert gegenwärtig über die wichtigsten Trends, Maßnahmen und Produktlösungen.

Über die Blanc Hygienic Solutions GmbH

Das Unternehmen ist Spezialist für professionelle Betriebshygiene in hochfrequentierten Bereichen und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.

