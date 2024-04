LEONINE Studios

ARTHUR DER GROSSE - Bewegendes Charity-Screening mit Mikael Lindnord in Köln

Ab 25. April 2024 im Kino!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Der Filmpalast Köln öffnete gestern seine Türen für ein ganz besonderes Event: LEONINE Studios lud zu einem Charity-Screening anlässlich des bevorstehenden Kinostarts des ergreifenden Kinoabenteuers ARTHUR DER GROSSE.

Durch die Unterstützung aller Besucherinnen und Besucher wurden bei der von Dominik Porschen moderierten Veranstaltung umfangreiche Spenden für das Tierheim Dellbrück gesammelt, das sich bereits seit 1969 mit großem Engagement und Hingabe für Tiere einsetzt. LEONINE Studios und Sponsoringpartner Josera überreichten zudem einen Spendenscheck über 1.000 Euro. Ebenso viel wurde am Abend an Publikumsspenden gesammelt.

Ehrengast des Abends war der schwedische Adventure Racer, erfolgreiche Buchautor und Ausführende Produzent des Films, Mikael Lindnord, von dessen wahren Erlebnissen ARTHUR DER GROSSE inspiriert ist. In einem spannenden Q&A gab er einen zutiefst persönlichen Einblick und erzählte, wie die Begegnung mit dem Straßenhund Arthur sein Leben veränderte und wie diese unglaubliche Freundschaftsgeschichte den Weg auf die große Leinwand fand - mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle.

Unter den zahlreichen begeisterten Gästen befanden sich u.a. Hundetrainerin Ellen De Sousa Marques (Martin Rütter Hundeschule Köln), Schauspieler Philipp Danne, die TV-Darsteller Alex Schäfer und Kim Tränka (Prince Charming 2020 & 2021), Influencerin Dascha Carriero (GNTM 2021) sowie die aktuellen Germany's Next Topmodel Kandidatinnen und Kandidaten Lea Oude, Marvin Degraft, Lucas Schwarze u.v.a.

Alle anderen Tier- und Abenteuer-Freunde müssen sich nicht mehr lange gedulden - denn bereits diesen Donnerstag, 25. April 2024 wird ARTHUR DER GROSSE bundesweit in den Kinos starten.

Zum Film: 10 Tage, 435 Meilen, ein unvergessliches Abenteuer: Für den Profi-Athleten Michael Light (Mark Wahlberg) sind die Adventure Racing World Championships in der Dominikanischen Republik die letzte Chance, einen großen Wettkampf zu gewinnen. Das fordernde Rennen bringt ihn und seine Teamkollegen Leo (Simu Liu), Olivia (Nathalie Emmanuel) und Chik (Ali Suliman) an ihre Grenzen. Doch die unerwartete Begegnung mit einem Straßenhund ändert alles: Gemeinsam mit ihrem neuen, auf den Namen Arthur getauften, tierischen Gefährten werden Michael und sein Team vor überraschende Herausforderungen gestellt und lernen, dass Loyalität, Zusammenhalt und Freundschaft am Ende der größte Preis sind.

ARTHUR DER GROSSE erzählt die Geschichte eines einmaligen Abenteuers - fesselnd, bewegend und mitten ins Herz! Der Film basiert auf den wahren Erlebnissen des schwedischen Extremsportlers Mikael Lindnord im Jahr 2014. Seine Zufallsbegegnung mit einem ganz besonderen Hund während der Adventure Racing Weltmeisterschaften in Südamerika führte zu einer Freundschaft fürs Leben. Mit Hollywood-Star Mark Wahlberg ("Uncharted") in der Hauptrolle und als Produzent sowie unter der Regie von Simon Cellan Jones ("The Family Plan") kommt diese außergewöhnliche Geschichte nun auf die große Leinwand. An Wahlbergs Seite spielen Simu Liu ("Barbie"), Juliet Rylance ("Bailey - Ein Freund fürs Leben"), Nathalie Emmanuel ("Fast & Furious 10") und Ali Suliman ("Die Schwimmerinnen").

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell