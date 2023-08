LEONINE Studios

Ab 26. Oktober 2023 im Kino

München

DUMB MONEY - SCHNELLES GELD ist die ultimative "David gegen Goliath-Story" - temporeich und mit viel Humor erzählt. Auf der unglaublichen, verrückten und gleichzeitig wahren Geschichte ganz normaler Menschen beruhend, die die Welt der Wall Street auf den Kopf stellten.

Sensationell bis in die Nebenrollen besetzt, brillieren Paul Dano ("The Batman"), Pete Davidson ("The King of Staten Island"), America Ferrera ("Barbie"), Shailene Woodley ("Big Little Lies"), Dane DeHaan ("Oppenheimer"), Seth Rogen ("The Fabelmans"), Sebastian Stan ("Avengers: Endgame"), Vincent D'Onofrio ("Hawkeye") u.v.m. Regie führte Craig Gillespie ("Tonya", "Pam & Tommy").

DUMB MONEY - SCHNELLES GELD feiert seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival.

