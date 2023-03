LEONINE Studios

Sieben Oscars® für EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE!

Nach EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE bringt LEONINE Studios mit BEAU IS AFRAID am 11. Mai weiteres Meisterwerk des Erfolgsstudios A24 ins Kino

Der unvergleichliche Siegeszug des von Kritikern und Publikum gefeierten multiversumübergreifenden, überbordenden Sci-fi-, Action-, Kung-Fu-Abenteuers EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE durch die Award Season wurde gestern Abend bei den 95. Academy Awards mit sieben Oscars® gekrönt. Der Film gewann u.a. in den Hauptkategorien "Bester Film", "Beste Regie" und "Bestes Originaldrehbuch". Michelle Yeoh wurde als "Beste Hauptdarstellerin" und Jaime Lee Curtis und Ke Huy Quan als "Beste Nebendarstellerin" und "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet.

Mit dem Oscar®-Segen enden die guten Nachrichten für Fans des außergewöhnlichen und innovativen Films nicht: Mit BEAU IS AFRAID, dem neuen Werk von Ausnahmeregisseur Ari Aster ("Hereditary - Das Vermächtnis", "Midsommar"), startet am 11. Mai 2023 ein weiterer Meilenstein aus der Produktionsschmiede A24 in den deutschen Kinos.

Mit BEAU IS AFRAID legt der visionäre Ausnahmeregisseur Ari Aster ein herausragendes und wegweisendes filmisches Meisterwerk vor. Nach "Hereditary - Das Vermächtnis" und "Midsommar" ist das die dritte Zusammenarbeit zwischen Aster und dem Erfolgsstudio A24 ("Everything Everywhere All At Once"). Die absurde Alptraumkomödie ist Asters Herzensprojekt, und basiert auf einem Drehbuch, das er seit seiner Zeit als Filmstudent kontinuirlich weiterenwickelte. Die Hauptrolle des paranoiden Beau spielt Oscar®-Gewinner Joaquin Phoenix ("Joker"). Weitere Rollen übernehmen Nathan Lane ("The Producers"), Amy Ryan ("Only Murders in the Building"), Parker Posey ("The Staircase") und Pattie LuPone ("American Horror Story").

