"Mord in Saint-Tropez" - die neue turbulente Komödie mit Frankreichs Superstar Christian Clavier

Ab 10. März 2022 im Kino

Sonne, Mord, Saint-Tropez. Frankreichs Superstar Christian Clavier, der sich als Monsieur Claude in die Herzen der Zuschauer gespielt hat, ist zurück und brilliert in MORD IN SAINT-TROPEZ wieder in einer Hauptrolle. Eine turbulente Komödie vor der malerischen Kulisse Südfrankreichs mit einer einzigartigen Kombination aus urkomischem französischem Humor und Murder Mystery. In Deutschland kommt MORD IN SAINT-TROPEZ am 10. März 2022 in die Kinos.

Saint-Tropez in den 1970ern. Ein mondänes Mekka der Schönen und Reichen. Weit weg von Inspektor Boulins (Christian Clavier) normalem Alltag. Die Karriere des von sich selbst überzeugten Kriminalisten ist schon lange ins Stocken geraten - kein Wunder, ist er doch wahrlich nicht der Klügste. Mit seiner unbeholfenen und trotteligen Art sorgt er regelmäßig für Katastrophen und macht seinem Chef (Gérard Depardieu) das Leben schwer. Da aber gerade Urlaubszeit ist, bleibt nur Boulin für einen Sondereinsatz in Saint-Tropez: Der einflussreiche Unternehmer Tranchant (Benoît Poelvoorde) hat den Minister persönlich um Hilfe gebeten, nachdem auf seiner prunkvollen Sommerresidenz ein Auto sabotiert wurde und Drohbriefe an seine Frau eingingen. Er wünscht sich den besten Ermittler von Paris zur Aufklärung des Falls. Als Butler getarnt soll Boulin der Sache nun möglichst unauffällig auf den Grund gehen. Während sich auf dem herrschaftlichen Anwesen die Elite Frankreichs für das alljährliche Sommerfest einfindet, mischt sich Inspektor Boulin mit seinen eigenwilligen Ermittlungsmethoden unter die illustre Gesellschaft und sorgt dabei für jede Menge Chaos ...

Mit MORD IN SAINT-TROPEZ kommt eine irrwitzig komische französische Komödie in die Kinos. Nach dem Kinohit "Monsieur Claude und seine Töchter" ist Frankreichs Superstar und Publikumsliebling Christian Clavier nun in einer Hauptrolle als tollpatschiger Inspektor zu sehen, der in der Welt des französischen Jetsets für Unruhe und Verwirrung sorgt. Daneben glänzen Gérard Depardieu, Rossy de Palma und Benoît Poelvoorde in weiteren Rollen. Produziert wurde MORD IN SAINT-TROPEZ von Olivier Delbosc und Christian Clavier, das Drehbuch stammt ebenfalls von Christian Clavier, gemeinsam mit Jean-François Halin und Jean-Marie Poiré. Regie führte Nicolas Benamou.

