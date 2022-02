LEONINE Studios

JGA

Jasmin. Gina. Anna.

Der brandneue Trailer und das Hauptplakat sind da und verkürzen die Wartezeit auf DEN großen Kinospaß mit Herz und Lachflashgarantie!

München (ots)

JGA: Jasmin, Gina und Anna hatten sich auf den geplanten Ibiza-Trip gefreut. Mal wieder ein Junggesellinnenabschied, wieder eine Freundin, die sich ins Familienleben verabschiedet. Doch diesmal sagen nicht nur die meisten Freundinnen wegen verschnupfter Kids ab, sondern sogar die Braut selbst, denn auch sie ist jetzt schwanger. Die drei übrig gebliebenen Singles geben sich jedoch nicht geschlagen: sie halten am JGA-Plan fest - auch ohne Braut. Aber das vermeintlich sorgenfreie Ibiza, wird für Jasmin zum Problem, denn dort läuft sie ausgerechnet in die Arme von ihrem nie vergessenen Ex-Freund, der mit seiner Entourage ebenfalls JGA feiert. Um sich nicht die Blöße zu geben, spielt sie von da an die zukünftige Braut. So nehmen die Wirrungen ihren Lauf und Jasmins Reise zu sich selbst beginnt.

JGA: Jasmin. Gina. Anna. erzählt intelligent, voller Humor und mit großartigem Dialogwitz von Freundschaft und dem Abschied vom Single-Dasein. Es geht um das Akzeptieren und Annehmen von Veränderungen - doch was, wenn um einen herum alle heiraten und in die neue Lebensphase abtauchen, man selbst aber nur vom Spielfeldrand aus zuschauen darf? Der authentisch-frische Cast lädt mit JGA: Jasmin. Gina. Anna. zu einer großen Kinokomödie ein!

Das Schauspiel-Ensemble setzt sich zusammen aus: Luise Heyer (DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT), Taneshia Abt (NIGHTLIFE), Teresa Rizos (SERVUS BABY), Dimitrij Schaad (DIE KÄNGURU-Chroniken), Trystan Pütter (KUDAMM 56"), Axel Stein (DIE GOLDFISCHE), Arnel Taci (TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER) und Julia Hartmann (HILFE, ICH HABE MEINE ELTERN GESCHRUMPFT).

Nach ihrer ersten Zusammenarbeit mit "Die Goldfische" im Jahr 2019 kommt 2022 mit JGA: Jasmin. Gina. Anna. das neue Kino-Highlight von Regisseur Alireza Golafshan und den Erfolgsproduzenten Wiedemann & Berg in die Kinos. Für die Produktion verantwortlich zeichnen Justyna Muesch, Quirin Berg und Max Wiedemann (Wiedemann & Berg Film) in Koproduktion mit der SevenPictures Film GmbH (Koproduzent: Stefan Gärtner). Producerin ist Isabel Haug. Die Kamera führt Matthias Fleischer. Gefördert wurde das Projekt durch den FilmFernsehFonds Bayern, das Medienboard Berlin-Brandenburg sowie die FFA.

Regie führt Alireza Golafshan (Bayerischer Filmpreis Beste Nachwuchsregie, BUNTE New Faces Award als Bester Debütfilm für DIE GOLDFISCHE), der auch das Drehbuch schrieb. Für das Casting zeichnet Casting Direktorin Daniela Tolkien (DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS) verantwortlich. Die Dreharbeiten fanden zwischen Oktober 2020 und Mai 2021 in München und Umgebung sowie auf Ibiza statt. Kinostart am 24. März 2022 im Verleih von LEONINE Studios.

Pressematerial finden Sie unter www.leoninedistribution.com

Instagram: www.instagram.com/jga_film

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell