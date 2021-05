LEONINE Studios

Das war richtig krass!

Vergangene Woche fiel die letzte Klappe bei den Dreharbeiten zu KRASS KLASSENFAHRT

München

Unsere Chaos-Klasse hat Kroatien unsicher gemacht: Mit neuen Pranks, krassen Wendungen und natürlich mit dem coolsten Team aller Zeiten ist der erste Kinofilm zum Serien-Phänomen KRASS KLASSENFAHRT abgedreht! Der Hype ist groß, schon im Herbst/Winter 2021 wird der Film zu der beliebtesten deutschsprachigen Webserie im Verleih von LEONINE Studios in die Kinos kommen.

KRASS KLASSENFAHRT ist mit mehr als 1 Mio. Abonnenten und über 221 Mio. Aufrufen bei YouTube die beliebteste deutschsprachige Webserie. Die High-End-Adaption wird alles, was die Fans an der Serie lieben, zum großen Kino-Event machen: Authentische Charaktere in einer abgefahrenen Larger-than-Life-Story, geniale Scripted-Reality-Satire und dabei immer lebensnah, emotional und mitreißend!

Kroatien ruft! Für die 12. Klasse eines Berliner Gymnasiums geht es auf Abschlussfahrt. Zusammen mit der an Stressattacken leidenden Lehrerin Frau Gruber (Dela Dabulamanzi) und dem überengagierten Referendar Georg (Jamie Birrell) startet die Reise allerdings so gar nicht wie geplant: Im sogenannten Eco-Hostel - kein Strom nach 18 Uhr, genderneutrale Toiletten und nur eine (!) Steckdose pro Raum - scheint der Traum eines Insta-tauglichen Strandurlaubs mit endlosen Partys zu platzen, bevor er überhaupt begonnen hat. Dabei hatte gerade McLarry (Jonas Ems) große Hoffnungen auf Ablenkung: Er ist der Einzige, der das Abi nicht bestanden hat und der sich die Klassenfahrt eigentlich gar nicht leisten kann. Über die Trennung von Bella (Kayla Shyx) ist er auch noch nicht hinweg. Doch dann der Lichtblick - sein Lieblingsrapper und Idol Zeno (Zejhun Demirov) ist auch in Kroatien! Die perfekte Gelegenheit für McLarry, ihm seine eigenen Songs zu präsentieren. Zusammen mit seinem besten Kumpel Cornelius (Sydney Amoo) und den beiden Best Friends Bella und Alena (Vivien König) setzen sie sich von der Klassen-Exkursion ab und machen sich auf zu Zenos Villa. Mit dem heillos überforderten Aufpasser Georg im Schlepptau beginnt das krasseste Abenteuer ihres Lebens...

Für alle Fans von KRASS KLASSENFAHRT kommt nun DER Kinofilm der Superlative! In den Hauptrollen: Erfinder und Serien-Star Jonas Ems (@jonasems) und zahlreiche beliebte YouTuber*innen und Influencer*innen wie Vivien König (@vivi_koenig), Kayla Shyx (@kayla_shyx), Jamie Birrell (@jamie_birrell), Nathan Goldblat (@nathan.goldblat), Keanu Rapp (@keanu), Bene Schulz (@bene.sz) sowie HipHop-Weltmeister Sydney Amoo (@lilsyd.99). Entwickelt wurde die Story für die große Leinwand von Jonas Ems und Jonas Wuttke (@jonaswuttke) zusammen mit den Autoren Felix Charin (Co-Autor "4 Blocks", "How To Sell Drugs Online (Fast)") und Thore Fahrenbach. Felix Charin führt Regie. Produziert wird der Kinofilm von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit moonvibe und Odeon Fiction.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell