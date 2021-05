LEONINE Studios

Leonine Studios erwirbt alle Rechte an drei hochkarätigen Filmen von Lionsgate und setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Studio fort

- Die Vereinbarung umfasst die drei herausragend besetzten Top-Titel BORDERLANDS, WHITE BIRD: A WONDER STORY und THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT

LEONINE Studios hat alle Rechte an drei herausragenden Filmen des US-amerikanischen Studios Lionsgate für Deutschland und Österreich erworben. Die Vereinbarung beinhaltet die Rechte an Eli Roths hochkarätig besetzter Adaption des Videospiel-Bestsellers BORDERLANDS, die Verfilmung des Erfolgsbuchs WHITE BIRD: A WONDER STORY von Autorin R.J. Palacio, die bereits die Vorlage zum inhaltlich miteinander verknüpften Kinohit WUNDER lieferte und die Action-Komödie THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT mit Oscar®-Preisträger Nicolas Cage.

Mit dem Vertrag knüpft LEONINE Studios an die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen beim Welthit KNIVES OUT - MORD IST FAMILIENSACHE an, der 2020 mehr als eine Million Besucher*innen in den deutschen Kinos begeisterte, sowie an die kürzlich erfolgte Akquisition der neuen Action-Komödie SHOTGUN WEDDING mit den Superstars Jennifer Lopez, Josh Duhamel und Lenny Kravitz in den Hauptrollen.

Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, kommentiert die Vereinbarung: "Wir sind sehr stolz darauf, unsere erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit Lionsgate, einem geschätzten Partner für Premium Content, fortzuführen. Wir sind davon überzeugt, dass vor allem hochwertige Event-Kinofilme auch künftig sehr gute Zuschauerzahlen im Kino erzielen werden. Auf dieser Grundlage basieren unsere strategischen Entscheidungen beim Aufbau unseres Kino-Slates sowie bei der digitalen und linearen Distribution unserer Titel. Das wird auch in Zukunft so bleiben."

BORDERLANDS basiert auf dem gleichnamigen Videospiel-Franchise von Gearbox und 2K und ist eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Vor der Kamera ist die Crème de la Crème Hollywoods vereint: Die zweifache Oscar®-Preisträgerin Cate Blanchett (BLUE JASMINE, THE AVIATOR), der Primetime Emmy Award® nominierte Kevin Hart (JUMANJI-Franchise, RIDE ALONG-Franchise, CENTRAL INTELLIGENCE), der zweifach für den Golden Globe® nominierte Jack Black (SCHOOL OF ROCK, JUMANJI-Franchise, KUNG FU PANDA-Franchise), Ariana Greenblatt (AVENGERS: INFINITY WAR, BAD MOMS 2, LOVE AND MONSTERS) und Golden Globe®-Gewinnerin Jamie Lee Curtis (TRUE LIES - WAHRE LÜGEN, KNIVES OUT, HALLOWEEN-Franchise). Im Film kehrt Lilith (Blanchett), eine berüchtigte Schatzjägerin, gezeichnet von ihrer undurchsichtigen Vergangenheit, widerwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück, um die verschwundene Tochter des mächtigsten Waffenproduzenten des Universums - Atlas (Edgar Ramírez) - wiederzufinden. Dazu knüpft Lilith eine Allianz mit einer Truppe mysteriöser Sonderlinge: Roland (Hart), ein ehemaliger Söldner und Ex-Mitglied der Privatarmee von Atlas "Crimson Lance", der nun verzweifelt nach Läuterung sucht; Tiny Tina (Greenblatt), eine explosive präpubertäre Sprengstoffexpertin, Krieg (Florian Munteanu), Tinas muskelbepackter, aber rhetorisch untrainierter Beschützer; Tannis (Curtis), eine führende Wissenschaftlerin, die sich an der Schwelle zwischen Wahnsinn und Vernunft befindet und Claptrap (Black), ein durch und durch besserwisserischer Roboter. Diese ungewöhnlichen Helden müssen gegen außerirdische Monster und gefährliche Banditen kämpfen, um das verschwundene Mädchen, das möglicherweise den Schlüssel zu ungeahnter Macht besitzt, zu finden und zu beschützen. Das Schicksal des Universums mag in ihren Händen liegen - aber sie kämpfen um viel mehr als das: Sie kämpfen für einander. Das Drehbuch stammt von Emmy Award®-Gewinner Craig Mazin (CHERNOBYL, HANGOVER II & III). Eli Roth (DAS HAUS DER GEHEIMNISVOLLEN UHREN, HOSTEL I & II) ist Co-Autor und führte Regie. Als Produzenten fungieren Avi Arad, Ari Arad und Erik Feig. Die Dreharbeiten zum Film sind bereits gestartet.

Für Millionen Leser*innen und Kinobesucher*innen ist WUNDER eine fesselnde, inspirierende und ermutigende Geschichte über die Kraft der Güte, die Brücken bauen und Menschen verändern kann. In WHITE BIRD: A WONDER STORY besitzt sie die Macht, Leben zu retten. Julian Albans, der Klassen-Tyrann aus WUNDER, bekommt Besuch von seiner Großmutter. Ihre bemerkenswerte Geschichte von Empathie und Mut wird ihn für immer verändern. Als junges Mädchen im von den Nazis besetzten Frankreich, kann sich seine Großmutter nur mit Hilfe eines Schulkameraden verstecken - ein junger Mann, der alles riskiert, um ihr Überleben zu sichern. Gemeinsam entdecken sie Schönheit und Liebe in einer geheimen Welt, die sie sich selbst erschaffen haben. WHITE BIRD: A WONDER STORY basiert ebenfalls auf einem Buch von R.J. Palacio und ist eine emotionale Geschichte darüber, wie selbst inmitten erschütterndster Umstände Empathie für andere den entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Regie führt Oscar®-Preisträger Marc Forster (WENN TRÄUME FLIEGEN LERNEN, CHRISTOPHER ROBIN, DRACHENLÄUFER, JAMES BOND 007: EIN QUANTUM TROST). Zum Cast gehören beeindruckende junge Schauspielerinnen und Schauspieler wie Bryce Gheisar (WUNDER), Orlando Schwerdt (OUTLAWS - DIE WAHRE GESCHICHTE DER KELLY GANG), Ariella Glaser (MARIE CURIE - ELEMENTE DES LEBENS) sowie Golden Globe®- und Emmy Award®-Gewinnerin Gillian Anderson (THE FALL, THE CROWN) und Oscar®-Preisträgerin Helen Mirren (DIE QUEEN, MADAME MALLORY UND DER DUFT VON CURRY). Der Film wird von Todd Lieberman, David Hoberman und R.J. Palacio produziert und ist derzeit in Post-Produktion.

In THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT verkörpert der vielfach preisgekrönte Schauspieler Nicolas Cage (CON AIR, LEAVING LAS VEGAS, NUR NOCH 60 SEKUNDEN) die Rolle seines Lebens: sich selbst. Der fiktionalisierte Cage, frustriert, kreativ unausgefüllt und dem finanziellen Ruin nahe, wird mit einem skurrilen, aber dennoch verlockenden Angebot konfrontiert: Gegen die großzügige Bezahlung von 1-Million-Dollar, besucht er die Geburtstagsparty eines Superfans. Doch kurz darauf nehmen die Dinge plötzlich eine gefährliche Wendung. In der Action-Komödie sind Pedro Pascal (THE MANDALORIAN, WONDER WOMAN 1984, NARCOS), Sharon Horgan (GAME NIGHT, DIVORCE), Alessandra Mastronardi (TO ROME WITH LOVE), Lily Mo Sheen (UNDERWORLD: EVOLUTION) und Tiffany Haddish (GIRLS TRIP, NIGHT SCHOOL) zu sehen. Co-Autor und Regisseur ist Tom Gormican (FÜR IMMER SINGLE?). Der Film wird von Nicolas Cage, Mike Nilon, Kevin Turen und Kirstin Burr produziert und ist momentan in Post-Produktion.

Über LEONINE Studios

LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.

Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

