"Gott, Du kannst ein Arsch sein!"

Der Trailer zur bildgewaltigen Liebeserklärung an das Leben - Ab 1. Oktober im Kino

Wir freuen uns, Ihnen den Trailer zu GOTT, DU KANNST EIN ARSCH SEIN! zu präsentieren! Der Film ist eine Liebeserklärung an das Leben und feiert die großen und kleinen Abenteuer, die es bereithält. An der Seite des wunderbaren Ensembles um Heike Makatsch ("Ich war noch niemals in New York"), Til Schweiger ("Honig im Kopf"), Jürgen Vogel ("Club der roten Bänder"), Jasmin Gerat ("Kokowääh") und Benno Fürmann ("Babylon Berlin") begeistern die Jungstars Sinje Irslinger und Max Hubacher ("Der Hauptmann").

Steffis (Sinje Irslinger) Leben könnte nicht schöner sein: Sie ist jung, hat einen tollen Freund, den Schulabschluss in der Tasche und eine Ausbildungsstelle in Aussicht. Die Abschlussfahrt soll nach Paris gehen. Doch dann erhält die 16-Jährige unerwartet eine niederschmetternde Diagnose: Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit zum Leben. Der Bus nach Paris fährt ohne sie... Genau jetzt tritt Zirkusartist Steve (Max Hubacher) in Steffis Leben. Er hat einen Führerschein und bietet an, sie kurzerhand nach Paris zu fahren. Mit geklautem Auto, ohne Geld und verfolgt von den besorgten Eltern (Til Schweiger und Heike Makatsch) brechen die beiden zu einem einzigartigen Roadtrip auf. Im Nordseewind fliegen, auf Kühen reiten, oder Snowboardfahren im Hochsommer - angetrieben von unbändiger Lebenslust stürzt sich Steffi in ein unglaubliches Abenteuer.

Inspiriert vom gleichnamigen Buch mit der wahren Geschichte von Stefanie Pape, aufgeschrieben von Frank Pape, erzählt der Film von einer zutiefst bewegenden, tragikomischen Reise. GOTT, DU KANNST EIN ARSCH SEIN! ist eine Produktion der UFA FICTION in Zusammenarbeit mit RTL, gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, die Filmförderungsanstalt FFA, den FilmFernsehFonds Bayern und den Deutschen Filmförderfonds DFFF. GOTT, DU KANNST EIN ARSCH SEIN! wird produziert von Tommy Wosch ("Beck is back!"), der gemeinsam mit Katja Kittendorf das Drehbuch verfasst hat. Regie führt André Erkau ("Das Leben ist nichts für Feiglinge", "Happy Burnout"). Executive Producer sind Philipp Steffens und Sylke Poensgen (RTL).

