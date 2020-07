LEONINE

Mit "The Met Stars Live in Concert" zeigt die Metropolitan Opera, New York, eine einmalige Pay-per-view Konzertreihe, in der die größten Opernstars unserer Zeit an besonderen Orten in Europa und den USA auftreten. Geplant sind über den Sommer und Herbst verteilt 12 Konzerte u.a. mit Anna Netrebko, Joyce DiDonato, Diana Damrau, Renée Fleming, Roberto Alagna, Piotr Beczala, Bryn Terfel und Jonas Kaufmann.

Tickets sind für USD 20,- auf der Website der Metropolitan Opera www.metopera.org erhältlich. Die Konzerte sind 12 Tage lang verfügbar und können über Computer, mobile Endgeräte oder Home Entertainment Systeme (Chromecast oder AirPlay) abgerufen werden.

Die Konzerte werden mit mehreren Kameras aufgezeichnet, deren Bilder über Satellit nach New York geschickt und dort vom preisgekrönten Regisseur der "Met live in HD" Reihe, Gary Halvorson, geschnitten werden. Gastgeberin ist die amerikanische Sopranistin Christine Goerke.

"Diese neue Initiative soll unseren Künstlerinnen und Künstlern und unserem Publikum die Möglichkeit geben, live Konzerte zu genießen in einer Zeit, in der beide Seiten diese schmerzliche vermissen" erklärt Peter Gelb, General Manager der Metropolitan Opera.

Die technisch herausfordernde wie anspruchsvolle Produktionsdurchführung der Termine in Europa übernimmt die zu LEONINE gehörende ODEON ENTERTAINMENT in Zusammenarbeit mit der Münchner Firma EVISCO AG. Während der live Konzerte werden die Kameras nicht nur die Darbietungen der Künstler*innen, sondern auch die architektonischen Besonderheiten der ungewöhnlichen Veranstaltungsorte zeigen. Diese reichen von einer Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer in Èze, Frankreich, über eine Burg in Oslo sowie Palais in Wien und Malta, bis zu einer historischen Villa in Washington, D.C. und Kirchen in Barcelona und Wales.

"The Met Stars Live in Concert" beginnt am kommenden Samstag mit einem Konzert des Startenors Jonas Kaufmann live aus dem prunkvollen Barock-Kloster Polling in Bayern. Die Koordination für dieses Konzert übernimmt das LEONINE Label CLASART CLASSIC. Auf dem Programm stehen einige der bekanntesten Tenor-Arien des Opernrepertoires, darunter "Nessun dorma" aus Turandot, "E lucevan le stelle" aus Tosca, "Ah! lève-toi, soleil" aus Roméo et Juliette, "La fleur que tu m'avais jetée" aus Carmen, "È la solita storia" aus L'Arlesiana und "Un dì all'azzurro spazio" aus Andrea Chenier. Jonas Kaufmann wird von Helmut Deutsch am Klavier begleitet. Gezeigt werden außerdem Video Highlights mit den größten Bühnenmomenten des Ausnahmesängers. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr und dauert ca. 75 Minuten.

Komplettes Programm von "The Met Stars Live in Concert":

18.07.2020, 19:00 Uhr: Jonas Kaufmann live aus dem Kloster Polling in Polling, Bayern

01.08.2020, 19:00 Uhr: Renée Fleming live aus dem Dumbarton Oaks Museum in Washington, D.C.

16.08.2020, 19:00 Uhr: Roberto Alagna und Aleksandra Kurzak, live von der Terrasse des Château de la Ch èvre d'Or in Èze, Frankreich (einziger Sonntags-Termin)

29.08.2020, 19:00 Uhr: Lise Davidsen live aus dem Oscarshall Palast in Oslo, Norwegen

12.09.2020, 19:00 Uhr: Joyce DiDonato live aus dem Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Bar celona, Spanien

26.09.2020, 19:00 Uhr: Sondra Radvanovsky und Piotr Beczala live aus Barcelona, Spanien (Veranstaltungs ort TBD)

10.10.2020, 19:00 Uhr: Anna Netrebko live aus dem Palais Liechtenstein in Wien, Österreich

24.10.2020, 19:00 Uhr: Diana Damrau und Joseph Calleja live aus Malta (Veranstaltungsort TBD)

07.11.2020, 19:00 Uhr: Pretty Yende und Javier Camarena live aus Zürich, Schweiz (Veranstaltungsort TBD )

21.11.2020, 19:00 Uhr: Sonya Yoncheva live aus Berlin, Deutschland (Veranstaltungsort TBD)

12.12.2020, 19:00 Uhr: Bryn Terfel live aus Wales (Veranstaltungsort TBD)

19.12.2020, 19:00 Uhr: Angel Blue live aus New York City (Veranstaltungsort TBD)

Über LEONINE:

LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Unternehmen wurde 2019 durch den Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und W&B Television gebildet.

Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und co-produziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE, zu denen Wiedemann & Berg Film, W&B Television, i&u TV, Odeon Film und Odeon Entertainment gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

