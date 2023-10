FS-ISAC

FS-ISAC kündigt strategischen Tochtergesellschaftsbeirat für das Vereinigte Königreich an

London, Großbritannien (ots/PRNewswire)

Zusammenarbeit zur Erhöhung der Resilienz im gesamten britischen Finanzdienstleistungsökosystem

LONDON, Großbritannien, 25. Oktober 2023 /PRNewswire/-- FS-ISAC, die von Mitgliedern getragene gemeinnützige Organisation, die die Cybersicherheit und Resilienz im globalen Finanzsystem vorantreibt, gab heute die Gründung ihres Strategischen Tochtergesellschaftsbeirats für das Vereinigte Königreich bekannt.

Dieser Vorstand wird die Arbeit des FS-ISAC im Vereinigtes Königreich vertiefen und die operative Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors gegen sich entwickelnde Cyberbedrohungen stärken, den Austausch von Informationen und die Koordinierung von Vorfallsreaktionen verbessern. Burim Bivolaku, Business Information Security Officer (Trading&Clearing), Intercontinental Exchange, wird als Vorstandsvorsitzender fungieren.

„Die Arbeit von FS-ISAC im Vereinigten Königreich und darüber hinaus ist entscheidend, um das Cyber-Risikomanagement zu stärken. Sie bietet sowohl lokale als auch globale Bedrohungsinformationen und ein Forum, um bewährte Verfahren und Erkenntnisse auszutauschen. Es ist mir eine Ehre, den neuen Vorstand im Kampf gegen Cyber-Bedrohungen für den Finanzsektor zu leiten", sagte Bivolaku. „Die konsequente Zusammenarbeit zwischen Finanzunternehmen ermöglicht es dem Sektor, auf Vorfälle koordiniert zu reagieren, um Kunden und das größere finanzielle Ökosystem besser zu schützen".

Der Vorstand wird die Partnerschaften des FS-ISAC mit dem öffentlichen und privaten Sektor vertiefen. FS-ISAC ist ein vertrauenswürdiger Informationspartner in der Branche und wird mit anderen wichtigen Akteuren zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für sich entwickelnde Cyber-Risiken zu schärfen und Widerstandsfähigkeit gegen sich entwickelnde Cyber-Risiken aufzubauen.

„Während FS-ISAC und seine Mitgliedsunternehmen in einer globalen Wirtschaft tätig sind und globalen Cyber-Risiken ausgesetzt sind, ist es entscheidend, dass Finanzinstitute auch lokale Unterstützungs- und Nachrichtennetzwerke haben", sagte Lindsey Bateman, Chief Information Security Officer, M&G plc. „Indem wir uns auch auf den Ausbau und die Unterstützung regionaler Gemeinschaften von Technologie- und Risikoführern konzentrieren, wird unsere Fähigkeit, relevante und umsetzbare Bedrohungsinformationen zu teilen, so viel wirkungsvoller".

Während die fortlaufende Digitalisierung der Finanzbranche anhält, verzeichnet der Sektor ein entsprechendes Wachstum der Bedrohungen aus seiner Lieferkette. Um diesem steigenden Risiko entgegenzuwirken, wird sich der Vorstand darauf konzentrieren, die Arbeit des FS-ISAC mit der globalen Softwareinfrastruktur, wie beispielsweise Cloud-Dienstleistungsanbieter, im Rahmen des Programms „Critical providers" des FS-ISAC zu erweitern.

„Besonders angesichts der Breite und Tiefe der Softwarelösungen und -tools, die in der Finanzdienstleistungsbranche eingesetzt werden, ist es entscheidend, Kommunikationswege aufzubauen, um sicherzustellen, dass keine Beteiligten Softwarerisiken isoliert erleben", fügt TJ Campana, Group Head of Global Defence, HSBC hinzu. „Ich freue mich darauf, die vereinte Sicherheitsfront unseres Sektors zu stärken, während wir bestrebt sind, Lieferanten und kritische Anbieter gegen sich entwickelnde Bedrohungen in den Griff zu bekommen".

„Durch die Förderung lokaler Schulungen und Zusammenarbeit in Verbindung mit grenzüberschreitender Bewegung werden die Unternehmen weiterhin gut darauf vorbereitet sein, sowohl traditionellen Cyber-Bedrohungen als auch neuen Risiken zu begegnen, die mit technologischer Innovation einhergehen", sagte Sarah Self, Chief Information Security Officer des Vereinigten Königreichs, Aviva. „Während viele Branchen Schwierigkeiten haben, mit den Innovationen bösartiger Akteure Schritt zu halten, können wir als Gemeinschaft den aufkommenden Bedrohungsvektoren wie KI und Quantencomputing zuvorkommen".

„Da London der führende globale Finanzmarkt ist, haben wir in den letzten Jahren unsere Belegschaft hier in London ausgebaut", sagte Teresa Walsh,Chief Intelligence Officer und Managing Director, EMEA. „Die Schaffung eines formalisierten Tochtergesellschaftsbeirats im Vereinigten Königreich ermöglicht eine gezieltere lokale Steuerung an einem wichtigen Mitgliedschaftsstandort.".

Treten Sie dem neuen Tochtergesellschaftsbeirat im Vereinigten Königreich beim EMEA-Gipfel 2023 in Amsterdam vom 6. bis 8. November 2023 bei. Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu FS-ISAC FS-ISAC ist die von Mitgliedern getragene gemeinnützige Organisation, die die Cybersicherheit und Resilienz im globalen Finanzsystem vorantreibt und die Finanzinstitute sowie die von ihnen betreuten Personen schützt. Das im Jahr 1999 gegründete Echtzeit-Informationsaustauschnetzwerk der Organisation erweitert die Intelligenz, das Wissen und die Praktiken ihrer Mitglieder für die kollektive Sicherheit und Verteidigung des Finanzsektors. Die Mitgliedsfinanzunternehmen repräsentieren 100 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten in 75 Ländern.

