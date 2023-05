Sterlite Technologies Limited

STL unterstützt Großbritanniens und Europas digitale Ambitionen mit Aufträgen im Wert von 290 Mio. EUR im GJ23

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire)

STL[NSE: STLTECH], ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, teilte heute seine Fortschritte und Erfolge in seinen Schwerpunktmärkten Großbritannien und Europa sowie die Jahresergebnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr 23 mit. In Großbritannien und Europa unterstützte das Unternehmen die Breitbandambitionen der Region und schloss das Geschäftsjahr mit Aufträgen im Wert von rund 290 Mio. EUR ab.

STL bedient den Bedarf seiner Kunden an optischen und netzwerktechnischen Produkten mit innovativem Design und kürzeren Vorlaufzeiten durch seine Produktionsstätten für optische Kabel und Konnektivität in Italien.

Im vergangenen Jahr konnte STL die Beziehungen zu seinen langjährigen Kunden im Vereinigten Königreich ausbauen und darüber hinaus 20 neue Partnerschaften mit Kunden in Portugal, der Schweiz, Kroatien, Griechenland, Polen, Slowenien und Norwegen schließen. Ein wichtiger Vertrag wurde mit einem neuen Breitbandanbieter geschlossen, der im Vereinigten Königreich integrierte Netzeinrichtungsdienste anbietet. Eine weitere Multi-Millionen-Dollar-Partnerschaft besteht mit einem führenden europäischen Dienstanbieter, der 15 Millionen Haushalte mit den speziell angepassten und gemeinsam entwickelten optischen Konnektivitätslösungen von STL anschließen will. Kürzlich erhielt das Unternehmen auch seinen ersten Auftrag für optische Verbindungslösungen für Rechenzentren in Frankreich. Hinter dieser Leistung steht das Fachwissen von STL in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Anwendungstechnik, das es STL ermöglicht, für die Region geeignete Lösungen zu entwickeln. Hier sind einige Beispiele:

Armored Reinforced Plastic (ARP) Drop Light Cables – mit einer Druckfestigkeit von bis zu 5000 Newton.

– mit einer Druckfestigkeit von bis zu 5000 Newton. All-Dielectric Self Supporting (ADSS) Kabel – hochfeste und hitzebeständige Kabel

– hochfeste und hitzebeständige Kabel Microcables — Kleiner Durchmesser mit bis zu 4-fachen Dichte

— Kleiner Durchmesser mit bis zu 4-fachen Dichte Mikrokabel für den Innenbereich — konform mit EU Bauproduktenverordnung (CPR)

konform mit EU Bauproduktenverordnung (CPR) IP68-zertifizierte Opto-CRS — Robuste (Ruggedised) Glasfaserverbindungsgehäuse und Drop Cable Port- und Steckersysteme (Connector Systems)

Zu den Fortschritten von STL in der Region sagte Paul Atkinson, CEO - Optical Networking Business, STL,:„Wir haben uns auf dem Weg zum bevorzugten Partner für den Aufbau fortschrittlicher Glasfaserinfrastrukturen in Großbritannien und Europa sehr gut geschlagen. Wir arbeiten intensiv mit Telekommunikationsunternehmen zusammen, um zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Unsere Lösungen sind speziell für den europäischen Kontext entwickelt worden und werden dazu beitragen, Europa schnell und in großem Umfang mit Glasfaser zu versorgen."

Auf Unternehmensebene meldete STL einen Rekordumsatz von 829 Mio. EUR, was einem Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie ein beeindruckendes Wachstum des EBITDA und des PAT von 29 % bzw. 51 %.* Im vergangenen Jahr hatte STL seine strategische Absicht mitgeteilt, ein gezieltes Wachstum anzustreben, und diese mit einer soliden Umsetzung der skizzierten Prioritäten verfolgt, was zu einem finanziell robusten Unternehmen führte. Dies spiegelt sich in der Gesamtjahres- und sequenziellen performance des Unternehmens im Vergleich zum Vorquartal in GJ23 wider.

STL – Finanzielle Höhepunkte:

Finanzdaten Mio. EUR GJ 22 GJ 23 Wachstum Umsatz 650 829 27 % EBITDA 87 111 29 % PAT 19 29 51 %

* Alle Finanzdaten stammen aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten

Ankit Agarwal, Managing Director von STL, kommentierte die Jahresleistung des Unternehmens: „Im vergangenen Jahr haben wir unseren Fokus geschärft und uns auf den Weg gemacht, zu den Top 3 der Welt im Optikgeschäft zu gehören. Ich freue mich, dass unsere fokussierte Strategie gute Ergebnisse für das Unternehmen liefert. Die Branche zeigt weiterhin ein signifikantes langfristiges Wachstum und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden sinnvolle Lösungen zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass unsere starke Führung, unsere Kundenorientierung, technologische Innovation und Nachhaltigkeit in Zukunft die Eckpfeiler unseres Erfolgs sein werden".

