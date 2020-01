VÖB-Service

Studie zeigt hohes Potenzial in der Personalentwicklung von Banken

Für drei von vier Experten aus dem Finanzsektor ist die Qualifizierung der Mitarbeiter von zentraler Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Doch sie wissen auch: Hier gibt es noch großen Bedarf sowie deutliches Verbesserungspotenzial. So wird in die Weiterbildung der Belegschaft weiterhin vergleichsweise wenig investiert. Nur in knapp jedem vierten Unternehmen gibt es zwei oder mehr Schulungsmaßnahmen pro Jahr für jeden Mitarbeiter. Das sind Ergebnisse der Studie "Personalentwicklung und Qualifizierung in Banken" der VÖB-Service GmbH und der mst group GmbH. Befragt wurden mehr als 100 Personal-Führungskräfte von Finanzdienstleistern.

"Die Finanzinstitute wissen, dass es einen großen Schulungsbedarf gibt", sagt Reinhard Zschäbitz, Abteilungsleiter der Academy of Finance von VÖB-Service. "Und ihnen ist ebenfalls klar, dass eine Aufstockung der Maßnahmen allein nicht reicht. So sprechen sich zwei von drei Studienteilnehmern auch für qualitative Verbesserungen aus. Weitere 40 Prozent bemängeln die Organisation der Trainingsmaßnahmen."

Es gilt laut Zschäbitz, die bisherigen Angebote für die Belegschaft anzupassen und zu aktualisieren. Nur so könnten die Finanzdienstleister den wachsenden Herausforderungen in allen Bereichen begegnen. Der Experte für innerbetriebliches Lernen sieht in einem modernen Personalentwicklungsmanagement einen zentralen Baustein für eine zukunftsgerichtete Unternehmensentwicklung. Die anfallenden Kosten ließen sich durch ein systematisiertes und effizientes Personalmanagement bei gleichzeitiger Professionalisierung der Weiterbildung reduzieren.

Outsourcing von Bildungsmaßnahmen ist gefragt

"Hilfe von außen ist dabei erwünscht", weiß Max Neubauer, mst-Manager für Marketing und Sales. Die professionelle Auslagerung der Personalentwicklung findet häufig im Rahmen sogenannter Managed Training Services (MTS) statt. "Nur fünf Prozent der befragten Studienteilnehmer setzen ausschließlich auf interne Trainer." Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass nahezu jedes dritte Unternehmen Probleme habe, fachlich gute Trainer zu finden. Vor allem der wichtige und häufig auch aktualitätsgetriebene Bereich Gesetze und Regulatorik ist nach Angaben der Unternehmen nur schwer mit qualifiziertem Schulungspersonal zu besetzen. Aber auch für Digitalisierung (31 Prozent) und Compliance bzw. Steuerliche Veränderungen/Controlling (jeweils 29 Prozent) fehlen professionelle Trainer.

Zwei von drei Studienteilnehmer zeigten sich offen dafür, die Planung und Abwicklung von Schulungsmaßnahmen an qualifizierte Dienstleister auszulagern. MTS ermögliche vor allem eine schnellere Reaktion auf neue Entwicklungen, zudem sei mehr Flexibilität bei kurzfristig gestiegenem Bedarf möglich. "Ein weiteres wichtiges Argument für die Auslagerung: Eine höhere Qualität bei gleichzeitig geringerem Aufwand schafft den Personalabteilungen wieder Freiräume, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren", so Neubauer.

Die komplette Studie steht hier zum Download bereit:

