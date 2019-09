Immobilienmakler in der 6. Generation

Harling oHG - Immobilien und Treuhand

Bereits seit 1841 ist die Harling oHG am Münsteraner Immobilienmarkt als Immobilienmakler und Treuhänder tätig. In der mittlerweile 6. Familiengeneration führt Stephan Harling das Unternehmen fort.

Als "bestellter Commissionair für die Bürgermeisterei St. Mauritz" schuf Adolf Schulze Harling als Auktionator von Grundstücken vor beinahe 180 Jahren die Basis für eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte. Seitdem wurde das Unternehmen ausschließlich innerhalb der Familie auf die nächste Generation übertragen. Die Harling oHG zählt somit zu den ältesten Immobilien- und Treuhandunternehmen in Deutschland. Dank eines umfangreichen Leistungsspektrums gilt das Unternehmen als zuverlässiger und kompetenter Partner bei der Vermarktung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien.

"Seit der Gründung hat sich viel verändert", weiß Stephan Harling. "Heute liegen unsere Tätigkeitsschwerpunkte im Bereich des Verkaufs und der Vermietung von Bestandsimmobilien, dem Vertrieb von Bauträgerprojekten sowie der Vermittlung von Grundstücken und Investmentobjekten. Zudem widmen wir uns der kaufmännischen, technischen und treuhänderischen Verwaltung von Liegenschaften und bieten weitere Leistungen wie die Immobilienbewertung, Vertragsverhandlung und Investitionsanalyse an."

Kundenbeziehungen über mehrere Generationen

"Was uns besonders auszeichnet ist die Betreuung über mehrere Kundengenerationen hinweg", so Stephan Harling. "So verwalten und veräußern wir noch heute Grundstücke und Immobilien unserer Kunden, deren Vorfahren bereits mit meinem Großvater eine Geschäftsbeziehung führten. Hier ist seit Jahrzehnten eine enge Bindung mit tiefgründigem Vertrauen vorhanden, was für die Qualität und den Erfolg unserer Dienstleistung spricht", so Harling weiter.

Stichwort Erfolg - die Harling oHG erhielt in den letzten Jahren diverse Auszeichnungen. In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Unternehmen vom Magazin "Focus" als einer der "1.000 Top-Makler Deutschlands" anhand von Kunden- und Kollegenempfehlungen ausgezeichnet. Im Jahr 2014 ergab eine Auswertung der renommierten Zeitschrift "Capital", dass die Firma zu den "100 deutschen Topmaklern" zählt. Für den Raum Münster wurden dabei lediglich drei Immobilienunternehmen nominiert, einzig die Harling oHG erhielt hier die Höchstnote.

