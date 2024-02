VR Bank Dreieich-Offenbach eG

VR Bank Dreieich-Offenbach eG kombiniert Spar- und Gewinnpotenzial

Sparen, helfen, gewinnen: Genossenschaftsbank stellt Gewinnsparen vor

Dreieich (ots)

Gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Hessen Thüringen e.V. bietet die VR Bank Dreieich-Offenbach eG ( www.vrbanking.de) auch 2024 wieder die Chance an tollen Sonderverlosungen teilzunehmen und großartige Preise zu gewinnen. In diesem Jahr zum Beispiel einen von zehn voll elektrischen VW ID.3 oder natürlich 100.000 Euro bei der großen Überraschungsverlosung. Gewinnen ist aber nicht alles: Ein Teil des Spieleinsatzes fließt in gemeinnützige Projekte in der Region, der Rest wird gespart. So kommen in der Genossenschaftsbank sparen und gewinnen ganz einfach zusammen.

Wer spart kann gewinnen

Das System Gewinnsparen ist sehr einfach: Teilnehmende können jeden Monat tolle Preise gewinnen. Und das schon ab einem Einsatz von 5 Euro. Von diesen fünf Euro sparen Gewinnsparer 4 Euro an. Dieses Geld wandert Ende des Jahres auf das Konto zurück und ermöglicht viele schöne Weihnachtsgeschenke. Mit 1 Euro nehmen die Sparer an der Soziallotterie teil. Nur 5 Euro können so schon einen Unterschied machen. Denn 0,25 Cent aus der Soziallotterie gehen pro Monat an gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Einrichtungen in der Region.

Einsteigen ist immer möglich

Wer in diesem Jahr sein Glück versuchen möchte, kann sich jederzeit die gewünschte Anzahl an Losen sichern. Das funktioniert entweder über die Website www.vrbanking.de/gewinnsparen, oder bei Kunden der Genossenschaftsbank über das Online-Banking mit nur wenigen Klicks.

