VR Bank Dreieich-Offenbach eG hilft, gute Vorsätze zu erfüllen

Genossenschaftsbank baut auch im neuen Jahr auf persönliche Beratung

Dreieich (ots)

Auch im Jahr 2024 baut die VR Bank Dreieich-Offenbach eG für ihre Mitglieder, Kundinnen und Kunden auf individuelle Lösungen und persönlich zugeschnittene Beratungswege. "Die Rede ist immer öfter von digitalen Währungen, von KI und ähnlichen Themen. Wir sehen auch 2024 die Digitalisierung und übergreifende Themen als sehr wichtig an. Daher prüfen wir nicht erst seit diesem Jahr jegliche Möglichkeiten und erweitern unsere Leistungen Schritt für Schritt. Unser Ziel ist es, jedem Menschen die jeweils passende Lösung auf dem jeweils gewünschten Beratungsweg anbieten zu können. Aus diesem Grund investieren wir laufend in die Verzahnung der Vertriebskanäle", erklärt Thomas Paliocha, Prokurist der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Dietzenbach.

Planbar, risikoarm, sicher

Bei den angesprochenen Lösungen sieht Paliocha diverse Trends: "Wir sehen vor allem - sicher auch bedingt durch die Rückkehr des Zinses - dass planbare und risikoarme Lösungen aktuell beliebt sind", erzählt Paliocha. Dazu gehört zum Beispiel die zinsstarke Geldanlage, bei der sich Interessenten bis zu 5,15% aktuell sichern können (Stand 4. Januar 24). Mitglieder der VR Bank Dreieich-Offenbach eG haben außerdem die Chance, sich mit dem Mitglieder-Festgeld bis zu 3 % p.a. (Stand 20. Dezember 23) zu sichern. Das Festgeld kann übrigens bequem online abgeschlossen werden. "Mit diesem Angebot kristallisierte sich für uns der Trend zum Online-Abschluss heraus. Eine Tatsache, die zeigt, dass an dieser Stelle Bedarf bestand. Und genau solchen Bedarf zu erkennen ist für uns wichtig. Wir möchten, dass ganz individuell bestimmt werden kann, wie viel Geld über welchen Zeitraum angelegt werden soll. Nicht jede Lösung ist für jeden passend. Deshalb ist eine persönliche Beratung immer entscheidend", so der Profi.

Für die Kunden da. Überall

Flexibilität und Individualität sind auch in der Kommunikation für die Bank immer Trumpf. "Wir leben in einer beweglichen, schnell drehenden Welt. Da ist es wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, sich in der Masse der Angebote wiederzufinden. Dabei entwickeln wir uns ständig weiter - sowohl bei unseren technischen Angeboten, als auch bei unserer Beratungsleistung. Am Ende zählt schließlich immer nur der einzelne Mensch", fasst Paliocha zusammen.

Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG ( www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

Original-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuell