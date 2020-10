Digitaler Gewerbeversicherer mailo bietet einfache, passgenaue und preis-leistungsstarke Absicherung für Bäckereien, Backshops & Co.

mailo Versicherung AG

Beim Bäcker um die Ecke: Erstklassige Backwaren in der Auslage, leckere Kaffee-Spezialitäten auf der Karte, aber selten optimal abgesichert. Das hat die mailo Versicherung AG erkannt und zum Anlass genommen, das eigene Angebot um eine einfache, passgenaue und preis-leistungsstarke Absicherung für Bäckereien, Verkaufsstellen und -pavillons sowie Backshops zu erweitern.

"Es ist ein Riesenunterschied, ob man Großbäckereien und große Öfen oder vergleichsweise kleine Verkaufsstellen, die nur vereinzelt Backwaren aufbacken, passgenau absichern möchte. Ein Konzept, das für alle passt, ist selten für alle optimal. Für überdimensionierten Versicherungsschutz zu zahlen ist vor dem Hintergrund des steigenden Kosten- und Wettbewerbsdrucks nicht nur unnötig, sondern auch unwirtschaftlich. Wer nicht an der Qualität sparen oder 'kleinere Brötchen backen' möchte, muss an anderer Stelle Kosten optimieren. Daher haben wir ein Deckungskonzept speziell für kleine bis mittlere Bäckereien, Backshops & Co. entwickelt - so leistungsstark wie nötig und so kostengünstig wie möglich." sagt Armin Molla, einer von drei Gründern der mailo Versicherung AG.

Die Produktlösung von mailo ist modular aufgebaut und kann passgenau und bedarfsgerecht zusammengestellt werden. Neben einer Betriebshaftpflichtversicherung, der Basis-Absicherung für alle Betriebe, die für und mit Menschen arbeiten, bietet mailo auch weitere wichtige Deckungsbausteine an. So können sich Betreiber auch gegen reine Vermögensschäden, Cyber-Schäden und selbstverständlich auch Ihr Inventar und Vorräte passend absichern. "Bei der Inhaltsversicherung haben wir mit den Paketen Basis, Medium und Premium drei interessante Kombinationen zusammengestellt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern einfach und passend absichern. Diesen Ansatz verfolgen wir konsequent", so Molla. Die optionale Mitversicherung von Sachen im Freien, z. B. Mobiliar zur Bewirtschaftung bis zu 10.000 Euro, ein vollständiger Unterversicherungsverzicht sowie Schäden an Kühlgut sind nur ein kleiner Ausschnitt, der zahlreichen Deckungskomponenten und -highlights.

Auch beim Bäckerei-Konzept bietet mailo eine kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate an. Konkret: Der Versicherungsschutz kann bereits heute beantragt werden - auch wenn der Ablauf der aktuellen Police und der Beginn der mailo-Absicherung weit in der Zukunft liegen. "Mit diesem besonderen Service bieten wir Kunden und Maklerpartnern die Möglichkeit, sich ohne jeden Zeitdruck frühzeitig eine preis-leistungsstarke Absicherung und die aktuell sehr interessanten Konditionen zu sichern. Ein Upgrade zur aktuellen Deckung, das ist der Clou der so genannten Differenzdeckung, gibt es kostenlos dazu", fasst Molla abschließend zusammen.

Die mailo Versicherung AG (https://mailo.ag/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an.

Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.

Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.

