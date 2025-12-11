Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Konferenz zur Stärkung der Rolle von Talenten in Südchina FTP

Vom 6. bis 7. Dezember fand in Haikou, der Hauptstadt der südchinesischen Inselprovinz, eine Konferenz statt, auf der das große Talentreservoir von Hainan genutzt wurde, um den Freihandelshafen (FTP) besser aufzubauen.

Vor sieben Jahren startete Hainan seinen Aktionsplan für eine Million Talente, die nach Hainan kommen sollten, und nun hat die tropische Provinz den Worten Taten folgen lassen und insgesamt 1,03 Millionen Talente dort versammelt.

Mit einer umfassenden Politik für Talente in den lokalen Industrieketten und den dazugehörigen One-Stop-Service-Plattformen entsteht in Hainan ein Talent-Clustereffekt, der zu einer kontinuierlichen Verbesserung der lokalen Talentstruktur und -ökologie führt.

Um das Potenzial des lebendigen lokalen Talentreservoirs besser auszuschöpfen, startete die Provinz während der Konferenz eine weitere Kampagne, in der sie die eine Million Talente aufrief, Hainan energisch zu entwickeln.

Im Rahmen der Kampagne wird Hainan wettbewerbsfähigere Systeme der Talentpolitik und Plattformen entwickeln, um die Integration der lokalen Talent-, Innovations- und Industrieketten zu vertiefen.

Während der Konferenz wurden vier thematische Sitzungen abgehalten, die sich mit der Förderung junger Talente, der Zusammenarbeit zwischen Hainan und anderen chinesischen Regionen wie der Provinz Guangdong, Hongkong und Macao, der Integration von Industrie und Talenten für die Saatgutindustrie sowie der Förderung von Talenten im Luftfahrtbereich durch Universitäten und Unternehmen befassten, um Ressourcen besser aufeinander abzustimmen.

Während der Veranstaltung wurden zahlreiche Kooperationsprogramme durchgeführt, wie z. B. sieben internationale Kooperationsprojekte im Bereich der Agrartechnologie, die Partnerschaft zwischen dem Handelsministerium der Provinz Hainan und der University of International Business and Economics zur Förderung von Talenten usw.

Am Hauptveranstaltungsort der Konferenz begann zeitgleich mit der Eröffnung der Konferenz eine vielbeachtete Einstellungsmaßnahme. 337 Unternehmen stellten 10.018 freie Stellen zur Verfügung, von denen fast die Hälfte mit einem Jahresgehalt von über 100.000 Yuan dotiert sind. Durch eine „Cloud-Recruiting"-Plattform sind die Online-Übermittlung von Lebensläufen und die Abstimmung von Stellenangeboten und Talenten rund um die Uhr verfügbar, wodurch der Bedarf an Talenten und das Angebot in der Provinz effektiv miteinander verknüpft werden.

Am Hauptveranstaltungsort wurden außerdem wunderschön dekorierte Ausstellungsbereiche für 18 lokale Städte und Landkreise eingerichtet, ganz zu schweigen von den 12 Funktionsbereichen, in denen Chancen, strategische Vorteile und charakteristische Ressourcen präsentiert wurden.

Als hochkarätige Veranstaltung zog die Second China (Hainan) International Talent Exchange Conference viele Fachleute an, wie z. B. Chan Un Tong, Direktor des Büros für Arbeitsangelegenheiten der Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau, der seine Erkenntnisse über die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der FTP Hainan durch eine bessere Talentpolitik und bessere Dienstleistungen mitteilte.

