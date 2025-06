Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Yinchuan unterstützt Chinas Weinindustrie bei der Internationalisierung

Die Fifth China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo fand vom 9. bis 12. Juni in Yinchuan, der Hauptstadt der nordwestchinesischen autonomen Region Ningxia Hui, statt und trug zum globalen Dialog der Weinindustrie weltweit bei.

In den letzten Jahren hat sich Yinchuan dem Aufbau einer „Welthauptstadt des Weins" verschrieben. Es wurde eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen ergriffen, um Investitionen anzukurbeln, fortschrittliche Technologien einzuführen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.

Yinchuan verfügt heute über das dichteste Weinanbaugebiet Chinas mit insgesamt 273.000 Mu (ca. 18.200 Hektar) Rebfläche, auf der 155 Weingüter und Weinbaubetriebe angesiedelt sind.

Darüber hinaus erreichte die jährliche Weinproduktion in Yinchuan 2024 75 Millionen Flaschen, was etwa 26,8 Prozent der Gesamtproduktion von Weinen aus eigenem Anbau in China entspricht. 19 lokale Weinsorten wurden als nationale Geschenke ausgewählt und in mehr als 40 Länder und Regionen exportiert.

Die östlichen Ausläufer des Helan-Gebirges in Ningxia waren vor Jahren noch karg und sandig. Um das Ökosystem wiederherzustellen, verfolgt Yinchuan einen integrierten Ansatz zum Schutz und zur Verbesserung von Bergen, Flüssen, Wäldern, Ackerland, Seen, Grasland und Wüsten.

Unterdessen hat die Stadt unter Berücksichtigung der koordinierten Entwicklung von „Ökologie + Industrie" die ökologische Wiederherstellung im östlichen Vorgebirge des Helan-Gebirges vorangetrieben und gleichzeitig das integrierte Wachstum der Weinindustrie, des Kulturtourismus und des ökologischen Naturschutzes gefördert. Diese Bemühungen haben eine qualitativ hochwertige Entwicklung gefördert, die ein Gleichgewicht zwischen Ressourcennutzung und ökologischem Handeln herstellt und Wirtschaftswachstum und Umweltschutz in Einklang bringt.

Darüber hinaus wird in den Weingütern entlang der östlichen Ausläufer des Helan-Gebirges jeder Schritt sorgfältig vom Personal überwacht, um die Premiumqualität der Trauben zu gewährleisten, von der wissenschaftlich fundierten Anpflanzung bis hin zu modernsten Weinherstellungstechnologien.

Als Geburtsort und Zentrum der Weinindustrie Ningxias verstärkt Yinchuan seine Bemühungen, sich zu einer „Welthauptstadt des Weins" mit hohen Standards zu entwickeln. Die Stadt beherbergt heute 37 klassifizierte Weingüter und 53 Unternehmen mit zertifizierten geografischen Angaben. Die Weinindustrie erzielte im Jahr 2024 einen Gesamtproduktionswert von 36 Milliarden Yuan (etwa 5,02 Milliarden US-Dollar).

