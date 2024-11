Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: World IoT Expo 2024 im ostchinesischen Wuxi eröffnet, um die Zukunft der intelligenten Konnektivität zu präsentieren

Beijing (ots/PRNewswire)

Die World Internet of Things (IoT) Messe 2024 wurde am Montag in Wuxi City in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet und zog Branchenführer, Unternehmensvertreter sowie Experten aus aller Welt an, um Branchentrends zu erörtern und innovative Anwendungen zu demonstrieren.

Bei der Eröffnungszeremonie der Messe stellte Wuxi ein nationales Pilotprojekt für intelligente, vernetzte Fahrzeuge vor, das darauf abzielt, ein einheitliches Modell für die Verbindung von Autobesitzern, Fahrzeugen sowie Städten zu schaffen und damit das Know-how von Wuxi bei Initiativen für intelligente Fahrzeuge einzubringen.

Außerdem wurde ein neues Zentrum für die Entwicklung intelligenter Sensorchips eröffnet, in das über 1 Milliarde Yuan investiert wurde und das sich auf hochdichte Großsubstrate und andere fortschrittliche Chiptechnologien konzentriert, um die Entwicklung integrierter Schaltungen in der Stadt zu stärken.

Auf der Veranstaltung wurden auch mehrere wichtige IoT-Forschungsergebnisse veröffentlicht, darunter der Taihu-Index für die IoT-Innovationsentwicklung 2024 sowie das Whitepaper 2024 über fortschrittliche Sensortechnologie und -anwendungen.

Die dreitägige Veranstaltung bietet Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und thematische Sitzungen, in denen die neuesten Entwicklungen bei IoT-Innovationen und -Anwendungen vorgestellt werden. Die diesjährige Messe soll das hochwertige Wachstum von Wuxi im Bereich IoT vorantreiben und gleichzeitig die globale technische Zusammenarbeit sowie den Wissensaustausch im Bereich IoT fördern.

Wuxi hat sich zu einem Wegweiser der IoT-Industrie in China entwickelt. Die neuesten Statistiken zeigen, dass der Umfang des IoT-Industrieclusters in Wuxi im Jahr 2023 450 Milliarden Yuan übersteigt und damit die Führung in der Provinz Jiangsu übernimmt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343117.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2557532/Xinhua_Silk_Road_IOT.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-world-iot-expo-2024-im-ostchinesischen-wuxi-eroffnet-um-die-zukunft-der-intelligenten-konnektivitat-zu-prasentieren-302306495.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell