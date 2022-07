Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Der ostchinesische archäologische Park Laohuling öffnet für das Publikum und zeigt der Welt ein historisches hydrologisches System

Der archäologische Park Laohuling, gelegen in Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, eröffnete am Mittwoch und präsentiert der Welt ein historisches hydrologisches System.

Der historische Damm ist 140 m lang und über 100 m breit. Es handelt sich um einen wichtigen Teil des peripheren Wasserbau-Systems der archäologischen Ruinen von Liangzhu (ca. 3.300 – 2.300 v. Chr.), das am 6. Juli 2019 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde.

Der archäologische Park Laohuling ist die einzige Stätte in Liangzhu, welche die Schichtstruktur des Wasserspeichersystems zeigt. Zum Schutz und zu Ausstellungszwecken wurde ein Schutzdach in Form eines Wassertropfens über dem Damm errichtet.

Dieses System, das aus 11 frühen Dämmen, einschließlich eines oberen Damms am Talausgang und eines unteren Damms in der Ebene besteht, ist das älteste großflächige Wasserbau-System, das bisher in China entdeckt wurde, und das älteste bisher entdeckte hydrologische Projekt zum Hochwasserschutz.

Das gesamte Wasserbausystem zeigt die wissenschaftliche Expertise im Wasserbau, was Größe, Auslegung und Bautechniken angeht, die in jener Epoche ihresgleichen suchen. Es zeigt zudem die Verbindung zwischen Wasserbau, städtischer Zivilisation und frühen Staaten und repräsentiert einen wichtigen Beitrag zu Chinas früher Zivilisation.

