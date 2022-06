Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Konferenz zur Anwerbung bedürftiger Talente im Bezirk Wangcheng von Changsha in Zentralchina

Der Bezirk Wangcheng der zentralchinesischen Stadt Changsha, Heimatort von Lei Feng, dem Vorbild für Altruismus in China, hat am Mittwoch eine Themenkonferenz einberufen, um dringend benötigte Talente zu rekrutieren, die bei der Bewältigung der schwierigen Aufgaben zur Ankurbelung der Industriewirtschaft helfen sollen.

Wie der Bezirk einführt, plant er, 689 Talente anzuwerben, die die lokale industrielle Entwicklung dringend benötigt, 54 Talente für lokale öffentliche Einrichtungen und 90 Talente für den sozialen Praxisplan der Qingfeng-Hochschule.

Während der Konferenz kamen rund 130 Talente mit Doktortitel in den Bezirk Wangcheng und hielten Offline-Rekrutierungsgespräche mit lokalen Unternehmen ab, darunter Ausnutria Dairy Co., Ltd., Hunan Junxin Environmental Protection Co.

Von ihnen haben 42 Prozent der Teilnehmer am Mittwoch erste Absichten mit den einstellenden Institutionen oder Unternehmen geäußert.

In den letzten Jahren hat der Bezirk Wangcheng eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, um Talente integrieren, zu fördern und zu motivieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem „Talente an erster Stelle" stehen, um das lokale Wirtschaftswachstum zu fördern und einen größeren Beitrag zu den Strategien zur Ankurbelung der Wirtschaft in Changsha zu leisten.

